Pháp luật Giả danh cán bộ Bộ Quốc phòng lừa đảo 'chạy' biên chế quân nhân chuyên nghiệp Giả danh là cán bộ của Tổng cục II, Bộ Quốc Phòng có khả năng "chạy" cho chiến sĩ nghĩa vụ quân sự chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp với giá 400 triệu đồng, khi Hiếu đang nhận tiền của một bị hại thì bị công an bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hiếu (SN 1989), trú tại thôn Nghĩa An, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ điều tra lấy lời khai bị can Trần Văn Hiếu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP. Lạng Sơn phát hiện đối tượng Trần Văn Hiếu tự xưng là cán bộ của Tổng cục II, Bộ Quốc Phòng có khả năng "chạy" cho chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp với giá 400 triệu đồng. Tin lời “chém gió” của Hiếu, chị V.T.N, trú tại phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn đã đưa tiền cho Hiếu để nhờ giúp đỡ “ chạy” biên chế quân nhân chuyên nghiệp cho người thân của mình.

Khoảng 17h15 ngày 5/9, khi Hiếu đang nhận 15 triệu đồng của chị V.T.N tại đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn thì bị Tổ công tác Công an TP. Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang. Qua đấu tranh, Trần Văn Hiếu thừa nhận bản thân không phải là quân nhân nhưng giả danh cán bộ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng để tạo uy tín nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh, Trần Văn Hiếu còn khai nhận, vào năm 2021, Hiếu từng bị một đơn vị Quân đội phát hiện, xử lý hành vi giả danh sĩ quan quân đội để lừa gạt tình cảm của nhiều phụ nữ.