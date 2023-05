Giả danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thông qua điện thoại, các đối tượng mạo danh đã yêu cầu doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải mua tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm hoặc chuyển tiền qua tài khoản.

Thời gian gần đây, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận được nhiều phản ánh của doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh về hành vi mạo danh cán bộ Chi cục để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến uy tín của Chi cục, gây dư luận không tốt và thiệt hại kinh tế đối với các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.

Cụ thể, thông qua điện thoại, các đối tượng mạo danh đã yêu cầu doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải mua tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm hoặc chuyển tiền nếu không muốn bị các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, hoặc để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào năm 2019, hiện tượng mạo danh lừa đảo này đã từng xuất hiện. Bấy giờ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã ban hành Công văn số 252/ATTP-NV ngày 29/5/2019 cảnh báo việc giả danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm bán tài liệu an toàn thực phẩm.

Bác sĩ Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nêu rõ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An tuyệt đối không có chủ trương về việc bán các tài liệu về an toàn thực phẩm cho các cá nhân, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An không cử cán bộ điện thoại hay đến làm việc cá nhân trực tiếp với doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm kèm theo yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản cá nhân. Đồng thời, cũng không thực hiện thu phí liên quan đến hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở; không bán tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Khi tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An sẽ có văn bản thông báo thời gian, địa điểm cụ thể cho doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm. Trường hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất, Đoàn thanh tra kiểm tra sẽ xuất trình quyết định thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm và thực hiện đúng trình tự theo quy định.

Việc lợi dụng danh nghĩa cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Chi cục sẽ gửi thông báo tới Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thông tin rộng rãi tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; làm việc với cơ quan công an để làm rõ hành vi trên.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm nếu gặp phải tình trạng có dấu hiệu giả danh trên, cần kịp thời phản ánh đến Chi cục thông qua số điện thoại 02383.601.263 hoặc chính quyền địa phương, cơ quan công an để xác minh thông tin nhằm phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ở thời điểm này, ngoài hiện tượng mạo danh, lừa đảo nói trên còn có một hiện tượng lừa đảo khác cần lưu ý, đó là chạy giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm cần phải nêu cao cảnh giác./.