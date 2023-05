Nghệ An tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa hè

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sở Y tế Nghệ An đề nghị các huyện, thị xã và thành phố Vinh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, công bố công khai các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp hè.

Ngày 4/5, Sở Y tế Nghệ An có Công văn số 1259/SYT-NVY về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh.

Công văn nêu rõ: Hàng năm, tình hình ô nhiễm thực phẩm và ngộ độc thực phẩm thường diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng vào mùa hè, đặc biệt là ở các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và kinh doanh thức ăn đường phố xung quanh các khu vực nhà máy, trường học, bệnh viện.

Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Vinh chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Vinh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công bố công khai trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, triển khai các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm nhằm phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong đó, tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, sơ chế, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; tuyệt đối không thu hái, đánh bắt, kinh doanh, sử dụng các động, thực vật lạ, có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ, côn trùng lạ...; chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến đảm bảo an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương; phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên đến tận hộ gia đình, những người ở trên nương rẫy (đối với các huyện miền núi sử dụng đĩa truyền thông bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền).

Phổ biến các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, bữa cỗ tập trung đông người tổ chức tại cộng đồng và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất... Yêu cầu các cơ sở tuyệt đối không sử dụng các nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm đã bị ôi thiu, hỏng, mốc, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng để chế biến, kinh doanh; không sử dụng thịt gia súc, gia cầm chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Vinh chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện, thuốc, vật tư, hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra; xử lý vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có) theo quy định; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập thông tin kịp thời cho Trung tâm Y tế trên địa bàn khi tiếp nhận điều trị và chẩn đoán hoặc nghi ngờ có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra./.