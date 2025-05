Những sân chơi mùa Hè lý thú và bổ ích cho trẻ em

Không còn là những ngày hè chỉ xoay quanh sách vở, nhiều phụ huynh tại Nghệ An đang ưu tiên các khoá học kỹ năng và năng khiếu, tạo điều kiện để con trẻ vừa học, vừa chơi, phát triển toàn diện.

Những buổi học bóng rổ vào chiều thứ Hai và thứ Sáu do huấn luyện viên Giản Nguyễn Phương Nam (Trung tâm Bóng rổ Italy Sport) phụ trách luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Vào dịp Hè, số lượng học viên tăng cao khi nhiều phụ huynh mong muốn con em mình có sân chơi vận động để rèn luyện sức khỏe và giảm căng thẳng học tập.

Lớp học là một phần của Dự án “Lớp yêu thương” do Trung tâm Bóng rổ Italy Sport khởi xướng, đã hoạt động ổn định suốt 5 năm qua. Đối tượng tham gia chủ yếu là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại Làng trẻ em SOS và gần 10 em bị rối loạn phát triển (hội chứng tự kỷ).

Chị Nguyễn Thị Hằng - phụ huynh của em Đ.H là một trong những phụ huynh đầu tiên của lớp học này chia sẻ rằng, nhờ được học bóng rổ từ sớm nên cháu đã vui hơn, giảm tăng động, sức khỏe tốt hơn, hạn chế được tình trạng béo phì.

Hiện tại, Trung tâm Bóng rổ Italy Sport đang đáp ứng nhu cầu của hơn 1.000 học viên với 12 cơ sở tại các địa phương như TP Vinh, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Cửa Lò. Ngoài các lớp miễn phí hoặc hỗ trợ học phí cho những đối tượng đặc biệt, trung tâm cũng mở rộng quy mô giảng dạy để tạo điều kiện cho mọi học sinh được tham gia.

Từ giữa tháng 5, Trung tâm Nghệ thuật Thương Thương cũng ghi nhận số lượng lớn học sinh đăng ký các khóa Hè. Ngoài các môn truyền thống như piano, thanh nhạc, múa, MC, nhảy hiện đại, ảo thuật… lớp học cảm thụ âm nhạc cho trẻ dưới 6 tuổi đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Cô giáo Nguyễn Ngọc Thương Thương - phụ trách trung tâm cho biết: "Lớp cảm thụ âm nhạc là lựa chọn lý tưởng cho các bé chưa đủ tuổi học nhạc cụ. Thông qua vận động, trò chơi, âm nhạc giúp các con tiếp nhận kiến thức tự nhiên hơn. Đặc biệt, việc phụ huynh cùng tham gia tiết học khiến trẻ cảm thấy an toàn, gắn bó và vui vẻ hơn rất nhiều".

Tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt - Đức, mùa Hè năm nay có hàng chục lớp học kỹ năng và năng khiếu được mở với mức học phí từ 700.000 - hơn 1 triệu đồng/khóa. Các môn học phong phú như múa dân gian, đàn guitar, nhảy dancer, kỹ năng sống... thu hút đông đảo học sinh từ tiểu học đến THPT tham gia.

Bà Hoàng Thị Thu Hà - Giám đốc Nhà Văn hóa Việt - Đức cho biết: "Năm nay, chúng tôi đã mở thêm lớp múa dân gian và các lớp kỹ năng sống giúp trang bị cho học sinh kỹ năng làm quen, tạo kết nối, xây dựng lòng tin trong lớp, biết tôn trọng, lắng nghe. Các giáo viên tham gia giảng dạy đều là những người có kinh nghiệm thực tế nhiều năm ở các nhà trường nên sẽ hiểu và sát với tâm lý của tuổi học trò".

Ở độ tuổi THPT, nhiều học sinh lại chọn các môn học thiên về nghệ thuật như đàn ghi ta, nhảy dancer với mong muốn trang bị thêm các kỹ năng để phù hợp với xu hướng của giới trẻ.

Anh Lê Nguyên Thắng - giáo viên dạy guitar - nhận định: “Nhiều em học đàn để phát triển đam mê nghệ thuật, nhưng cũng có em chỉ đơn giản muốn tự tin hơn trước đám đông. Dù mục tiêu khác nhau, nhưng phụ huynh đều có chung mong muốn: con được sống trong môi trường lành mạnh, tránh xa các thiết bị điện tử và những thói quen tiêu cực trong dịp Hè”.

Đầu mùa Hè, Trường Tiểu học và THCS Diễn Ngọc (Diễn Châu) đã khai giảng các lớp dạy bơi tại bể bơi mới được xây dựng theo mô hình xã hội hóa. Các giáo viên không chỉ giảng dạy mà còn hỗ trợ miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy giáo Hồ Đình Điền - giáo viên Trường THCS Diễn Ngọc cho biết: "Địa bàn chúng tôi gần với sông, biển nên nguy cơ đuối nước rất cao. Những năm qua, nhờ có các lớp dự án của tỉnh nên khá nhiều học sinh trên địa bàn đã biết bơi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều em chưa được học một cách bài bản".

Với lớp học bơi hiện nay, chỉ cần 15 buổi là các em đã có thể thạo một một kỹ năng bơi đơn giản. Ngoài ra, các em sẽ được trang bị kỹ năng “bơi sinh tồn” giúp các em hình thành kỹ năng an toàn trong môi trường nước, giữ cơ thể an toàn trong các trường hợp khẩn cấp dưới nước và duy trì thời gian bơi tốt nhất có thể.

Bên cạnh Diễn Ngọc, nhiều xã như Minh Châu, Thọ Lộc, Diễn Hải, Diễn Hồng… cũng đang triển khai mô hình lớp học bơi miễn phí hoặc giá rẻ nhờ nguồn lực xã hội hóa và sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Tại xã Nghi Trung (Nghi Lộc), lớp học bơi do Đoàn xã phối hợp với Trường THCS Nghi Trung tổ chức đã bước đầu tuyển sinh từ đầu tháng 5. Nơi đây cũng là đơn vị đầu tiên của huyện xây dựng bể bơi hiện đại đạt chuẩn bằng nguồn xã hội hóa.

Anh Lê Xuân Trường - Bí thư Đoàn xã cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu phổ cập bơi cho mọi học sinh và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước. Song song đó là đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh nâng cao nhận thức, không chủ quan khi trẻ vui chơi dưới nước".

Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2025, tỉnh Nghệ An cùng 20 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh đã ký cam kết thực hiện chiến dịch “Mùa Hè an toàn cho trẻ em”. Nội dung tập trung vào phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kiểm tra các điểm có nguy cơ mất an toàn, bàn giao học sinh cho gia đình trong dịp Hè và kêu gọi nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.