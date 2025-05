Xã hội Nghệ An phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2025 Sáng 28/5, tại Trường THCS Diễn Ngọc (Diễn Châu), Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em và ký cam kết "Mùa Hè an toàn cho trẻ em" năm 2025.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế; Hồ Thị Châu Loan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đặng Quang Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Diễn Châu; Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu và các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự buổi lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Tháng hành động Vì trẻ em đã trở thành một hoạt động thường niên có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và mỗi gia đình cùng nhìn nhận lại những gì đã làm được và chưa làm được trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Đây cũng là dịp để mỗi người nâng cao ý thức, đề cao trách nhiệm, và hành động thiết thực, nhằm giải quyết các vấn đề về gia đình, trẻ em ngay tại cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Nam phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay, Tháng hành động Vì trẻ em được triển khai với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” và gắn phát động với lễ ký cam kết “Mùa Hè an toàn cho trẻ em”, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Qua đó, sẽ hướng tới tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, huy động nguồn lực để tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em như: phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước; bảo vệ và hỗ trợ trẻ tương tác an toàn, sáng tạo trên môi trường mạng.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Nam cũng nêu tình trạng đuối nước do tắm ao, hồ, sông, suối trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xu hướng gia tăng và đang ở mức báo động.

Phần lớn các vụ việc xảy ra do trẻ em không biết bơi và thiếu kỹ năng an toàn khi tham gia hoạt động trong môi trường nước. Do đó, việc phổ cập kỹ năng sống và tổ chức dạy bơi cho thanh thiếu nhi là giải pháp cần thiết, góp phần hạn chế những tai nạn thương tâm.

Lãnh đạo huyện Diễn Châu trào quà cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế chính thức phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2025, đồng thời, triển khai chiến dịch phòng, chống đuối nước và ký cam kết “Mùa Hè an toàn cho trẻ em”.

Để công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đạt hiệu quả trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần thực hiện đầy đủ các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh tai nạn, xâm hại cho trẻ, nhất là trong môi trường nước và môi trường mạng.

Đồng chí Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành chứng kiến Lễ ký cam kết về "Mùa Hè an toàn cho trẻ em". Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương để tổ chức bàn giao, quản lý trẻ trong dịp Hè, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, dạy bơi, diễn đàn trẻ em; huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cho các công trình vui chơi, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mô hình môi trường sống an toàn.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời biểu dương các gương điển hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đảm bảo thực thi chính sách đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm.

Trao tặng phao cứu sinh cho trẻ em trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng tại buổi lễ, Ban Điều hành công tác trẻ em cấp tỉnh cùng các địa phương đã thực hiện Lễ ký cam kết về “Mùa Hè an toàn cho trẻ em”. Nội dung ký kết tập trung vào nhiều nội dung như: Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, rà soát và xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn cho trẻ, tổ chức bàn giao quản lý trẻ trong dịp Hè, và huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Các đại biểu tham quan mô hình học bơi tại Trường Tiểu học Diễn Ngọc. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, chương trình còn tổ chức trao tặng 60 suất quà và 20 áo phao cứu sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tham quan lớp học bơi mẫu tại xã Diễn Ngọc - mô hình được kỳ vọng góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước trẻ em trong thời gian tới.

Chương trình văn nghệ do học sinh huyện Diễn Châu biểu diễn mang nhiều thông điệp về trẻ em. Ảnh: Mỹ Hà