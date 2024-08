Nghệ An đẩy mạnh truyền thông phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Sáng 5/8, tại huyện Diễn Châu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức Lễ phát động phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

Nhận thức được sự cấp bách của vấn đề phòng, chốngđuối nước, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ đuối nước; đồng thời, tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em, xây dựng các khu vực an toàn cho trẻ em vui chơi.

Tuy vậy, tình trạng đuối nước có giảm nhưng vẫn còn xảy ra. Theo thống kê, chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 7/2024, đã có 180 trẻ em trên địa bàn tỉnh bị đuối nước (tính đến thời điểm tháng 7 năm 2024 đã có 31 trẻ em tử vong do đuối nước).

Để phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em hiệu quả, cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội, phát huy vai trò của các ngành chức năng liên quan. Trong đó, tiếp tục tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức, trên phương tiện thông tin nhằm nâng cao nhận thức, nhất là đối với các gia đình, người chăm sóc trẻ và cộng đồng xã hội tại các địa bàn về phòng, chống đuối nước trẻ em; huy động nguồn lực xã hội hóa để tăng cường tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Từ năm 2021, Nghệ An tiếp nhận và triển khai Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em” do Quỹ Từ thiện Bloomberg tài trợ tại 16 xã của 4 huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành và Anh Sơn.

Dự án đã hỗ trợ các địa phương dạy bơi an toàn miễn phí cho gần 10.000 trẻ em; nâng cao nhận thức an toàn trong môi trường nước cho hơn 12.000 trẻ em; nâng cao năng lực cho hơn 200 cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã và cộng tác viên khối, xóm, thôn, bản; trang bị các kiến thức kỹ năng cho các gia đình, cha mẹ, ông bà, người giám hộ chăm sóc trẻ em dưới 15 tuổi về biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại gia đình và cộng đồng; lắp đặt gần 1.000 biển cảnh báo, băng rôn tại khu vực có nguy cơ đuối nước…