Xã hội Chương trình 'Ngày gia đình phòng, chống đuối nước trẻ em 2024' tại Nghệ An Sáng 20/8, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế thế giới và tổ chức Campaign for Tobacco - Free Kids tổ chức Chương trình “Ngày gia đình phòng, chống đuối nước trẻ em 2024” (25/7).

Tham dự chương trình có các bà: Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Kelly Larson - Giám đốc Chương trình Phòng, chống đuối nước và An toàn giao thông đường bộ, Quỹ Từ thiện Bloomberg, Hoa Kỳ; Vandana Shah - Phó Chủ tịch về tăng cường hệ thống y tế, Tổ chức Campaign for Tobacco - Free Kids; đại diện lãnh đạo Cục Trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Cục trưởng Cục quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế).

Các đại biểu dự Chương trình "Ngày Gia đình phòng, chống đuối nước" tại Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cùng 100 em học sinh đại diện cho hơn 900.000 trẻ em toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, đại diện lãnh đạo Cục Trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết: Đây là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về phòng, chống đuối nước, nhằm nâng cao nhận thức về gánh nặng của đuối nước cũng như các biện pháp can thiệp hiệu quả. Tổ chức Y tế thế giới đã lựa chọn chủ đề Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước năm 2024 là: “Đuối nước - Khoảnh khắc sinh tồn”. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, với mong muốn kêu gọi các Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan, các tổ chức và các cá nhân cùng nhau hành động nhằm thúc đẩy các nỗ lực phòng, chống đuối nước.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục Trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: Minh Quân

Theo thống kê của tỉnh Nghệ An, từ năm 2021 đến tháng 6/2024, toàn tỉnh đã có 179 trẻ em bị đuối nước. Nhận thức được sự cấp bách của vấn đề này, các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh đã thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống đuối nước, trong đó, có các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân; rà soát các điểm nguy cơ gây đuối nước để cắm biển báo, biển cấm; ưu tiên đầu tư xây dựng bể bơi, tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em. Từ năm 2021 đến nay, hằng năm, tỉnh Nghệ An giảm từ 8-10% số lượng trẻ em tử vong do đuối nước.

Bên cạnh những nỗ lực của tỉnh, thời gian qua được sự quan tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quỹ Từ thiện Bloomberg, tổ chức Chiến dịch Vì trẻ em không thuốc lá đã quan tâm hỗ trợ tỉnh Nghệ An tiếp nhận và triển khai Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em” giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 và tiếp tục triển khai giai đoạn năm 2024-2025 tại 16 xã thuộc 4 huyện có tỷ lệ đuối nước trẻ em cao trên địa bàn tỉnh (Anh Sơn, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu).

Bà Kelly Larson - Giám đốc Chương trình Phòng, chống đuối nước và An toàn giao thông đường bộ, Quỹ Từ thiện Bloomberg (Hoa Kỳ) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Minh Quân

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kêu gọi: Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giảm thiểu tai nạn đuối nước trong thời gian tới, cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là vai trò của gia đình và chính trẻ em, học sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lắp ghép, hoàn thành bức tranh lớn “Phòng, chống đuối nước trẻ em”. Ảnh: Minh Quân

Trong đó, tập trung vào những chương trình giáo dục, đào tạo kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho các em từ các trường học cho đến cộng đồng dân cư. Các cơ sở giáo dục phối hợp với gia đình quan tâm, giáo dục con em mình về các kỹ năng phòng, chống đuối nước, đồng thời, có trách nhiệm quản lý, trông coi con em mình đảm bảo an toàn tại môi trường sống của gia đình, cộng đồng, đặc biệt là ở những nơi có nguy cơ đuối nước cao.

Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tỉnh Nghệ An tham quan khu vực trưng bày những tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bởi các em học sinh với chủ đề phòng, chống đuối nước. Ảnh: Minh Quân

Cũng tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức lắp ghép, hoàn thành bức tranh lớn “Phòng, chống đuối nước trẻ em”; tham quan khu vực trưng bày những tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bởi các em học sinh với chủ đề phòng, chống đuối nước và các hoạt động trải nghiệm phòng, chống đuối nước.