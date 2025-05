Pháp luật

Cảnh sát giao thông Nghệ An tuyên truyền pháp luật giao thông và phòng, chống đuối nước cho học sinh

Sáng 12/5, tại Trường THPT Mai Hắc Đế (Nam Đàn), hơn 800 học sinh đã tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông do Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy – Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tổ chức.