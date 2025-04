Giáo dục Hơn 90 giáo viên Nghệ An tham gia khóa học phòng, chống đuối nước Sáng 21/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức khóa học “Bơi, phòng chống đuối nước” dành cho giáo viên thể dục bậc Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ tập huấn. Ảnh: Đức Anh

Khóa học thu hút sự tham gia của 92 giáo viên đến từ 20 Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cùng các giảng viên đến từ Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Tham dự khai mạc buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm triển khai Quyết định số 631 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trong giai đoạn 2025-2035.

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho giáo viên những kiến thức nền tảng về an toàn trong môi trường nước, kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng phòng, chống và xử lý tình huống đuối nước. Qua đó, từng bước thúc đẩy việc đưa môn bơi vào trường học, là giải pháp quan trọng trong công tác bảo vệ an toàn tính mạng và nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu khai mạc khoá tập huấn. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh: “Tai nạn đuối nước từ lâu đã trở thành nỗi lo thường trực của xã hội, nhất là trong những tháng hè, khi học sinh được nghỉ học và thường tìm đến các ao, hồ, sông, suối để vui chơi. Địa hình của Nghệ An có hệ thống sông ngòi, ao hồ dày đặc, cộng với các công trình chứa nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Việc tổ chức khóa tập huấn cho giáo viên giáo dục thể chất là bước đi cần thiết để chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro đáng tiếc xảy ra”.

Giảng viên Lê Đức Long truyền đạt kiến thức cho các học viên. Ảnh: Đức Anh

Trong những năm qua, ngành Giáo dục Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai sâu rộng công tác phòng, chống đuối nước cho học sinh. Việc tổ chức lớp tập huấn lần này là một phần trong chuỗi hành động cụ thể nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời lan tỏa kỹ năng sống an toàn đến từng học sinh thông qua đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản.

Khóa học bao gồm nhiều nội dung phong phú và thiết thực, như: phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống đuối nước; hướng dẫn các phương pháp bơi phổ biến; xây dựng kế hoạch triển khai chương trình bơi an toàn tại đơn vị; tổ chức lớp học bơi ban đầu cho học sinh; hướng dẫn kỹ năng cứu đuối và sơ cấp cứu người gặp nạn trong môi trường nước.

Đặc biệt, khóa tập huấn còn là dịp để các giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phổ cập bơi an toàn và triển khai chương trình giáo dục phòng, chống đuối nước tại cơ sở. Sau khóa học, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.