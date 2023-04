Nghệ An tổ chức Lễ phát động ‘Tháng hành động vì an toàn thực phẩm’ năm 2023

(Baonghean.vn) - Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 có chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2023.

Ngày 14/4, tại huyện Anh Sơn, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An; các sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo UBND, phòng y tế, trung tâm y tế 21 huyện, thị xã, thành phố; cùng hơn 1.500 người đến từ các cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Việc tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thực hành trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, các cấp, ngành trong tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông về việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm và hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Nhiều khó khăn, thách thức của công tác này, như: tình trạng thực phẩm lậu, thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ... vẫn lưu thông trên thị trường; thói quen lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng ngày càng khó quản lý...

Thay mặt Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa đề nghị: Các sở, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình mới; đặc biệt là tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đầy đủ và đúng quy định...; đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 167-KH/TU ngày 14/3/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.