Kinh tế Nghệ An siết chặt quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản Thời gian qua, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm trên địa bàn.

5 tháng đầu năm 2025 là thời gian sức tiêu thụ thực phẩm lớn, tập trung vào dịp tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2025; Tháng hành động về an toàn thực phẩm vào dịp mùa du lịch, các ngày nghỉ lễ của đất nước. Từ đó, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Nghệ An đã tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát chất lượng thực phẩm trên thị trường.

Tăng cường quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản

Là đơn vị được giao đầu mối quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Nghệ An đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo ATTP, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản; Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng ATTP dịp tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2025, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với báo, đài Trung ương, địa phương làm các phóng sự, nhịp cầu nhà nông; sản xuất phát hành bản tin về ATTP; treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi; tổ chức 53 lớp tập huấn kiến thức ATTP cho 2.014 người là chủ cơ sở và lao động, sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An có nguồn nông sản dồi dào và phong phú. Ảnh tư liệu: Phú Hương



Đơn vị cũng chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng ATTP dịp tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2025, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng ATTP dịp “Tháng hành động về an toàn thực phẩm”, đồng thời, thành lập 8 đoàn kiểm tra tại các đơn vị thuộc sở, kiểm tra gần 400 cơ sở, xử phạt 4 cơ sở với số tiền 42 triệu đồng; cấp 103 Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

Trong công tác quản lý chất lượng ATTP, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng liên quan, từ đó đã phát hiện, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Chế biến nước mắm tại Làng nghề nước mắm Hải Giang 1. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Điển hình, khi tiếp nhận thông tin vi phạm về sản xuất giá đỗ sử dụng chất 6-Benzylaminopurine tại tỉnh Đắk Lắk, Chi cục đã kịp thời chỉ đạo cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ nắm bắt tình hình sản xuất tại các cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh theo dõi, điều tra sử dụng chất cấm trong sản xuất giá đỗ tại một số cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn thành phố Vinh.

Lực lượng chức năng niêm phong tang vật các thùng chứa giá đỗ ngâm hóa chất. Ảnh tư liệu: Báo Nghê An.



Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 3 cơ sở với 4 đối tượng sản xuất giá đỗ trên địa bàn thành phố Vinh vi phạm sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất giá đỗ; thu giữ khoảng 25.000 kg giá đỗ, 25 lít dung dịch hóa chất “nước kẹo” (tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP)) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất. Đơn vị đã phối hợp với UBND phường Vinh Tân, thành phố Vinh kiểm tra, giám sát một số cơ sở sản xuất măng trên địa bàn phường.

Xây dựng thương hiệu sản phẩm chất lượng, an toàn

Nghệ An có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, mỗi năm sản xuất gần 170.000 lúa; hơn 22.500 ha lạc, đậu, ngô; 8.760 ha chè; gần 21.000 ha cây ăn quả, 41.556 ha rau, củ, quả… Cùng với đó là hệ thống 987 trang trại chăn nuôi với tổng đàn gần 2 triệu con trâu, bò, lợn; 37 triệu con gia cầm, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 287 tấn/năm; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 287.500 tấn/năm. Trên địa bàn tỉnh có 24.659 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

“ Để nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản, ngoài đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, thì vấn đề sản xuất thực phẩm chất lượng ngay từ gốc là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh áp dụng sản xuất sạch, sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu, mẫu mã sản phẩm và truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, từ đó tạo thị trường tiêu thụ ổn định và giá trị cho sản phẩm nông, lâm, thủy sản Nghệ An”. Ông Nguyễn Văn Hà - Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Nghệ An.



Hàng năm, Chi cục tập trung xác định những loại sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực và có nguồn cung cấp ra thị trường lớn của tỉnh, để từ đó hỗ trợ, chuyển giao các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành tốt (VietGAP, HACCP, ISO,....). Từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và Môi trường đã hỗ trợ cho các địa phương, cơ sở sản xuất 15 mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, HACCP trên các sản phẩm lúa, rau, dứa, chè, chế biến thịt, nông sản… Thông qua hỗ trợ mô hình đã chuyển giao, hướng dẫn cho gần 500 hộ gia đình sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản nắm vững nguyên tắc, quy trình sản xuất thực phẩm sạch.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận OCOP của Nghệ An tại Hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Phú Hương

Từ nỗ lực của các đơn vị chuyên trách và các địa phương, công tác quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản đã được tăng cường, chất lượng sản phẩm được cải thiện, tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu ngày càng tăng. Người sản xuất đã dần quan tâm vấn đề xây dựng thương hiệu, mẫu mã sản phẩm, truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Thái Tuấn - Trưởng phòng Nghiệp vụ của Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cho biết: Đến nay, ngành Nông nghiệp và các địa phương huyện, xã đã triển khai cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc tương đương (HACCP, ISO 22000...) cho hàng nghìn cơ sở, trong đó, đã cấp gần 1.800 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; đồng thời, tiến hành ký cam kết an toàn thực phẩm cho gần 4.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Thu hoạch cam Xã Đoài ở xã Đồng Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

Cùng với tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ từ tăng cường công tác truyền thông, nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm, thì một nội dung được Chi cục tập trung chú trọng nhiều năm qua, đó là hỗ trợ, phát triển các mô hình sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi giá trị. Trong những tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp triển khai tập huấn về quy trình sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn VietGAP tại mô hình sản xuất rau, củ, quả của Công ty TNHH Nông sản Sông Lam 37 (xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) và mô hình sản xuất lúa cho THT sản xuất lúa Tào Sơn, huyện Anh Sơn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tại Hội nghị kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm do Chi cục tổ chức. Ảnh: Phú Hương

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm; thống kê, rà soát cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn để kịp thời nắm bắt và có biện pháp quản lý để ngăn chặn các vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh quản lý và thực hiện ký cam kết ATTP đối với các cơ sở thuộc diện ký cam kết; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về ATTP, các quy định của Nhà nước trong thực hiện trách nhiệm về sản xuất, kinh doanh thực phẩm”, ông Nguyễn Văn Hà cho biết.