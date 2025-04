Xã hội Nghệ An phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2025 Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2025 diễn ra từ ngày 15/4-15/5/2025, với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố”.

Toàn cảnh buổi lễ phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Sáng 14/4, Tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Xanh Tuệ Đức (thành phố Vinh), Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2025. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh; Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Vinh; học sinh Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Xanh Tuệ Đức.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2025, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh nhấn mạnh: Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm hiện nay vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vẫn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý các cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố còn hạn chế. Tình trạng ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể vẫn còn xảy ra.

Chủ đề năm nay thể hiện sự tập trung cao độ vào những 'điểm nóng" thường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là học sinh, người lao động và người tiêu dùng sử dụng thực phẩm sẵn ngoài gia đình.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Để Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2025 được triển khai hiệu quả, đồng chí Lê Thị Hoài Chung đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các cấp tập trung tổ chức triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia các chương trình truyền thông, hướng tới hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc; khuyến khích, hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất thực phẩm an toàn, thực phẩm hữu cơ, nông sản sạch, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm minh bạch, bền vững; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý an toàn thực phẩm; tăng cường công tác giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, chủ động phát hiện và ngăn chặn sớm.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An tìm hiểu hoạt động dạy học và bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Xanh Tuệ Đức. Ảnh: Thành Chung

Với tinh thần “không để thực phẩm bẩn lọt qua bữa ăn”, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ hơn, toàn diện hơn chất lượng thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt, tại các bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và phát triển bền vững./.