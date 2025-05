Xã hội Nghệ An xử phạt 52 triệu đồng đối với 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm Đoàn kiểm tra liên hành đã kiểm tra 25 cơ sở; lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở vi phạm.

Ngày 10/4/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra an toàn thực phẩm tại nhà hàng ở bãi biển xã Quỳnh Bảng. Ảnh: Thành Chung

Từ ngày 14/4 – 15/5/2025, Đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 3 Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thị xã Thái Hoà, huyện Hưng Nguyên và huyện Quỳ Hợp. Đoàn đã kiểm tra 25 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Trong 25 cơ sở được kiểm tra có 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (3 bếp ăn tập thể; 1 cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp và 10 nhà hàng, nhà hàng trong khách sạn).

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã ghi nhận những điểm tích cực trong hoạt động của các ban chỉ đạo và cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời, đoàn kiểm tra liên ngành cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Theo đó, công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết đảm bảo toàn thực phẩm còn hạn chế. Số cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm còn chưa cao. Hiệu quả hoạt động của các Đoàn kiểm tra liên ngành huyện chưa cao, số lượng cơ sở được kiểm tra còn hạn chế. Chưa thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của các xã, thị trấn thuộc địa bàn quản lý. Việc thống kê các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa đầy đủ.

Một số cơ sở chấp hành chưa đầy đủ các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm như: Khu vực kho bảo quản không có kệ để sản phẩm; không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi thay đồ bảo hộ; thực hiện không đầy đủ về theo dõi nhiệt độ đối với sản phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt tại kho bảo quản; sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; khu vực chứa đựng thực phẩm không đầy đủ giá kệ để thực phẩm theo quy định; cống rãnh thoát nước khu vực nhà bếp không được che kín; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở vi phạm và chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng đề nghị ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền, với tổng số tiền 52 triệu đồng.

Các cơ sở vi phạm bị xử phạt gồm: Hộ kinh doanh xưởng sản xuất Kyodo Foods (địa chỉ ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn; bị xử phạt 12 triệu đồng); Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Sữa tại Nghệ An (địa chỉ phường Hưng Lộc, thành phố Vinh; bị xử phạt 12 triệu đồng); Công ty cổ phần Thực phẩm Tứ Phương – Địa điểm kinh doanh số 12 (địa chỉ ở phường Hồng Sơn, thành phố Vinh; bị xử phạt 16 triệu đồng); Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Nam Thắng (địa chỉ ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên; bị xử phạt 12 triệu đồng)./.