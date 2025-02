Kinh tế Giá liên tục ‘nhảy múa’, thị trường vàng ở Nghệ An chững lại Trước sự biến động liên tục của giá vàng, tăng - giảm thất thường, thị trường vàng ở Nghệ An "bất động".

Giá vàng "nhảy múa" khi liên tục tăng - giảm bất thường. Ảnh: T.P

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 12/2, trên thị trường quốc tế giá vàng lao dốc sau khi tăng dữ dội. Theo thống kê, chỉ trong vòng 1 tuần, vàng đã tăng tới 170 USD/ ounce. Đỉnh điểm là vào trưa ngày 11/2, giá vàng thế giới bứt phá dữ dội và mức cao lịch sử, trên ngưỡng 2.940 USD/ounce (tương đương 91 triệu đồng/lượng).

Đến sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu lao dốc, giảm mạnh 40 USD/ounce so với đỉnh cao lịch sử trong bối cảnh áp lực chốt lời tăng vọt. Theo đó, theo quy đổi, giá vàng thế giới hiện đang ở mức 90,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí.

Cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng các thương hiệu trong nước được điều chỉnh giảm. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu đang mua vào 88 triệu đồng/lượng và bán ra mức 90,45 triệu đồng/lượng.

Tại Nghệ An thời điểm này, thị trường vàng khá trầm lắng. Ảnh: T.P

Tại Nghệ An, nếu như sáng 11/2, giá vàng đang ở mức 88 - 91,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) thì đến đầu giờ chiều 11/2, vàng vọt tăng lên mức 92-92,5 triệu đồng/lượng (bán ra) riêng giá mua vào tăng nhẹ lên mức 88,2-88,5 triệu đồng/lượng.

Song, đến chiều tối 11/2, giá vàng quay đầu giảm mạnh, mức giá niêm yết của các doanh nghiệp vàng bạc đồng loạt điều chỉnh giảm, cụ thể, giá vàng nhẫn 9999 bán ra là 90,1 – 90,5 triệu đồng/lượng, mua vào 87,50-88 triệu đồng/lượng. Mức giá đó vẫn giữ nguyên trong phiên giao dịch sáng 12/2. Như vậy, chỉ trong 1 ngày, giá vàng đã “rơi tự do” mất 2 triệu đồng/lượng.

Chủ yếu người dân đến tham khảo giá cả. Ảnh: T.P

Trước biến động khôn lường đó, diễn biến thị trường vàng tại Nghệ An lại khá trầm lắng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Chị Hồ Loan, phụ trách quầy vàng ta của một tiệm vàng trên đường Cao Thắng (TP.Vinh) cho biết: “Giá vàng thế giới giảm mạnh do áp lực bán chốt lời. Song, khi giá vàng liên tiếp biến động thì tại tiệm chúng tôi, không khí mua bán lại rất trầm lắng. Như ngày hôm qua, lượng khách đến tiệm đông nhưng chỉ tham khảo giá cả, khách giao dịch rất ít. Chỉ một vài khách lẻ mua nhẫn cưới, nhẫn, lắc làm quà cưới với số lượng ít”.

Theo các chủ tiệm vàng chia sẻ, sở dĩ, thị trường vàng Nghệ An trầm lắng là do nhiều yếu tố. Thứ nhất, vừa trải qua ngày vía Thần Tài, những người có thói quen, nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm đều đã mua vào hôm mùng 10 tháng Giêng; thứ hai, thời điểm này, giá vàng dù đã giảm song vẫn ở mức cao (90,5 triệu đồng/lượng) nên người mua vẫn không dám “đu đỉnh” khi diễn biến vàng khó đoán định.

Nhiều người mua vàng cưới, nhẫn trang sức với số lượng nhỏ. Ảnh: T.P

Trong khi đó, giá vàng mua vào hầu như không tăng, chỉ nhích nhẹ và chênh lệch giữa mua vào - bán ra cao (trên 3 triệu đồng/lượng) nên người dân do dự chưa dám chốt lời.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán... cũng đang là lựa chọn để trú ẩn đồng tiền của nhiều người, nên vàng không phải là lựa chọn duy nhất.

Anh Hoàng Văn Nghĩa (TP.Vinh), một người đầu tư vàng cho biết: “Thời điểm tháng 2/2024, tôi mua 10 lượng vàng miếng với giá 78,5 triệu đồng/lượng. Nay, nếu bán với giá 88 triệu đồng/lượng thì có lãi gần 100 triệu đồng sau 1 năm đầu tư. Số lãi đó là khá. Tuy nhiên, do chênh lệch mua vào - bán ra cao; hơn nữa, theo dự báo giá vàng năm nay sẽ lập đỉnh mới nên tôi chưa vội bán”.

Mặc dù hiện tại, giá vàng giảm mạnh nhưng theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ sớm tăng mạnh bởi những chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên Kitco, Chủ tịch House of Kahn Estate Jewelers - Tobina Kahn cho rằng, giá vàng giao ngay sẽ sớm đạt 3.000 USD/ounce trong bối cảnh thế giới như hiện tại, thậm chí nhiều người đã nghĩ tới mức giá 4.000-6.000 USD/ounce. Citigroup dự báo giá vàng sẽ lên mức 3.000 USD ngay trong tháng tới.

Theo dự báo, giá vàng sẽ sớm tăng mạnh và thị trường vàng sẽ sớm ấm dần lên. Ảnh: T.P

Do đó, thời điểm này, người mua vẫn chưa dám xuống tiền vì giá vàng neo cao, khoảng cách mua vào - bán ra lớn; còn người bán vẫn chờ vàng tăng trở lại, chờ thời điểm vàng lập mốc kỷ lục mới thì sẽ bán chốt lời. Hiện tại, thị trường vàng ở Nghệ An im ắng cả chiều mua vào lẫn bán ra.