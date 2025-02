Kinh tế Giá vàng tăng vọt trước ngày Thần Tài, thị trường Nghệ An trầm lắng Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng 9999 tại Nghệ An đã tăng vọt lên mức 91 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng tại Nghệ An từ khi các doanh nghiệp mở cửa khai Xuân đến nay khá trầm lắng.

Giá vàng nhẫn tăng vọt, chạm mốc 91 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.P

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp vàng bạc tại Nghệ An đã mở cửa kinh doanh trở lại. Theo đó, các thương hiệu vàng như SJC, DOJI, PNJ… đều đồng loạt điều chỉnh tăng giá, nhất là nhẫn tròn trơn lên mức cao.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch sáng 5/2, giá vàng trong nước đã vượt mốc 90 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với vàng nhẫn 9999 và 90,6 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với vàng miếng SJC.

Tại Nghệ An, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 91,10 - 91,50 triệu đồng/lượng (bán ra) và 87,50 - 88,30 triệu đồng/lượng (mua vào).

Theo ghi nhận, trong những ngày đầu năm mới, thị trường vàng ở Nghệ An khá trầm lắng, chủ yếu người dân đến tham khảo giá cả, mua vàng cầu may hoặc mua lẻ.

Các tiệm vàng ở thành phố Vinh khá vắng vẻ. Ảnh: T.P

Bà Trần Thị Thuận, một người dân đến từ thị trấn Dùng (Thanh Chương) cho biết: “Nhiều năm nay, sau Tết, tôi gom tiền con cháu mừng tuổi, biếu tiêu Tết không dùng đến thì mua vàng tích trữ, phòng khi ốm đau cần dùng đến. Năm nay, dư ra gần 30 triệu đồng, tôi xuống thành phố Vinh mua vàng nhẫn ép vỉ. Giá vàng đầu năm tăng mạnh, so với tháng trong Tết đã tăng gần 5 triệu đồng/lượng. Mặc dù cao nhưng tôi vẫn quyết định mua 3 chỉ cất trữ”.

Nếu như các năm trước, sau Tết, nhất là cận ngày Thần Tài (mồng Mười tháng Giêng) thị trường vàng luôn sôi động do sức mua tăng cao. Người dân, một phần có tiền dư giả sau Tết nên mua vàng tích trữ, nhiều người, đầu năm chưa biết đầu tư vào cái gì nên tạm thời đầu tư vào vàng do tính thanh khoản cao; trong đó, không ít người có dòng tiền ngoại hối do con cái đi xuất khẩu lao động gửi về sẽ mua vàng để tích sản; một số người quan niệm mua vàng lấy hên, cầu may…

Đầu năm mới, chỉ một số người dư giả tiền để mua vàng tích trữ. Ảnh: T.P

Thế nhưng năm nay, giá vàng liên tục nhảy vọt song giao dịch hết sức trầm lắng. Chị Trịnh Tuyết Mai, phụ trách quầy vàng ta của một doanh nghiệp vàng bạc tư nhân ở đường Cao Thắng (TP.Vinh) cho biết: “Cửa hàng khai Xuân từ hôm mồng 4 Tết song lượng khách đến mua - bán rất ít. Chủ yếu mua lẻ vàng trang sức, còn vàng nhẫn khá ít. Không có tình trạng người dân xếp hàng chờ mua hay “cháy” mặt hàng vàng nhẫn như ở một số thành phố lớn”.

Theo chia sẻ của các chủ tiệm vàng, nguyên nhân thị trường vàng đầu năm mới trầm lắng là do kinh tế khó khăn, nguồn tiền tích trữ không nhiều. Hơn nữa, đầu năm, giá vàng liên tục tăng vọt nên nhiều người xem đây không phải là thời điểm tốt để xuống tiền mua vàng.

Nhiều người cân nhắc khi quyết định xuống tiền mua vàng thời điểm này. Ảnh: T.P

“Năm nào cũng vậy, giá vàng thường bắt đầu tăng từ trước Tết Nguyên đán, sau Tết, cận ngày vía Thần Tài tăng vọt và những ngày sau đó lại đảo chiều giảm. Do vậy, dù có ý định mua vàng đầu tư song tôi chờ qua Rằm tháng Giêng mới quyết định mua hay không”, anh Đinh Mạnh Phú Tứ, một người đầu tư vàng ở phường Lê Lợi (TP.Vinh) cho biết.

Theo lý giải của các chuyên gia, đà tăng của vàng trong nước đang cùng chiều với quốc tế. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý lập đỉnh, neo quanh 2.800 USD/ounce. Trước đây, kịch bản giá vàng ngày vía Thần Tài thường là tăng mạnh từ trước Tết Nguyên đán rồi đảo chiều vào mùng 9, đến ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) lại tăng vọt trước khi lao dốc những ngày sau đó.

Kịch bản giá vàng sau ngày vía Thần Tài năm nay rất khó đoán định. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, từ năm 2022, giá vàng vẫn tăng bền bỉ sau dịp vía Thần Tài. Năm nay, kịch bản giá vàng sau ngày vía Thần Tài "rất khó đoán", vì giá vàng thế giới đang đối diện với nhiều yếu tố tác động phức tạp. Do đó, người dân cần cẩn trọng khi đầu tư vào vàng ở thời điểm này.