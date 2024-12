Thị trường Giá lợn hơi giảm tại miền Bắc ngày 27/12/2024 Giá lợn hơi hôm nay 27/12/2024 tiếp tục ghi nhận đà giảm ở một số tỉnh miền Bắc, trong khi đó miền Nam tiếp đà tăng giá ở nhiều tỉnh thành.

Giá lợn hơi khu vực miền Bắc

Giá lợn hơi hôm nay 27/12/2024 tại khu vực miền Bắc tiếp tục ghi nhận quay đầu giảm tại một số tỉnh thành như Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương. Ngày hôm qua (26/12) tại các tỉnh Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang cùng giảm 1.000 đồng/kg, có mức giá 68.000 đồng/kg.

Hiện tại, các thương lái phía Bắc đang thu mua lợn hơi trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh thành như Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên và Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang và Thái Bình có giá lợn hơi cao nhất cả nước 69.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực có giá lợn hơi phổ biến trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Giá lợn hơi hôm nay 27/12/2024 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận giá đi ngang. Hiện tại, thương lái tại miền Trung – Tây Nguyên đang thu mua lợn hơi trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk có giá lợn hơi liên tục trong mấy ngày qua, cùng với Thanh Hoá đang có giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi đang gia dịch phổ biến từ 64.000 – 66.000 đồng/kg ở các tỉnh thành trong khu vực này.

Giá lợn hơi khu vực miền Nam

Ngược lại, giá lợn hơi tại khu vực miền Nam hôm nay 27/12/2024 tiếp tục ghi nhận đà tăng giá ở các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bắc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá lợn hơi khu vực miền Nam đang dao động 64.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và Bến Tre vẫn giữ thấp nhất khu vực với giá 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá lợn hơi hôm nay biến động trái chiều ở khu vực miền Bắc và miền Nam. Theo khảo sát, lợn hơi trên cả nước đang có giá dao động phổ biến từ 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Ngày 24/12, tại biên giới Campuchia - Việt Nam thuộc huyện Bến Cầu, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển heo từ Campuchia về Việt Nam không qua kiểm dịch thú y, không khai báo cơ quan chức năng.

Công an phát hiện ba xe tải chở tổng cộng 531 con heo, với tổng khối lượng 60 tấn và 396 tấn đã cân, lưu trong máy tính cùng ngày 24/12.

Xe tải biển kiểm soát 47C-094.87 do ông Trần Minh Vũ, sinh năm 1977, trú tại Đắk Lắk, vận chuyển 190 con heo. Xe tải biển kiểm soát 37C-341.56 do ông Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 1985, trú tại Đồng Nai, vận chuyển 161 con heo. Xe tải biển kiểm soát 61C-521.31 do ông Đào Thanh Phong, sinh năm 1989, trú tại Bình Dương, vận chuyển 180 con heo.

Công an cũng phát hiện đối tượng dẫn đường là Nguyễn Văn Mau, sinh năm 1980, trú tại Đồng Tháp, và ba đối tượng người Campuchia liên quan.

Chủ trạm cân xác định, từ ngày 22 - 24/12, có 20 phiếu cân, với tổng trọng lượng 396,40 tấn.