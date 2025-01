Thị trường Giá lợn hơi hôm nay 8/1/2025: Tăng trở lại tại nhiều địa phương Giá lợn hơi hôm nay 8/1/2025: Giá lợn hơi hôm nay trở lại đà tăng tại một số địa phương, đặc biệt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Giá lợn hơi hôm nay 8/1 tại miền Bắc

Giá lợn hơi hôm nay 8/1/2025 tại khu vực miền Bắc tiếp tục ghi nhận sự tăng giá nhẹ ở tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang cùng tăng 1.000 đồng, đạt 69.000 đồng/kg và Nam Định đạt 68.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá lợn hơi tại khu vực nay đang thu mua dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Trong đó, Hà Nội, Bắc Giang , Vĩnh Phúc, Tuyên Quang là các tỉnh có giá lợn hơi cao nhất cả nước 69.000 đồng/kg. Ninh Bình có giá lợn hơi thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại trong khu vực đang giao dịch giá lợn hơi phổ biến 68.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 8/1 tại miền Trung và Tây Nguyên

Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên tăng một giá tại Quảng Nam, đạt 67.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá lợn hơi tại khu vực này dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, mức 66.000 đồng/kg xuất hiện tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hoà và Ninh Thuận.

Giá lợn hơi hôm nay 8/1 tại miền Nam

Khu vực miền Nam, giá lợn hơi theo chiều đi lên ở nhiều địa phương, giá toàn vùng dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Trong đó, lợn hơi tại Kiên Giang lên một giá, đạt 69.000 đồng/kg, cùng mức giao dịch với Đồng Nai và Tây Ninh.

Tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau và Bến Tre, giá lợn hơi cùng đạt mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Bạc Liêu cùng lên giá 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường lợn hơi hôm nay có sự tăng nhẹ ở cả khu vực trên toàn quốc. Khảo sát cho thấy, lợn hơi trên toàn quốc đang được giao dịch trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm

Sáng ngày 8/1, các sản phẩm thịt heo mát Meat Deli tiếp tục chững giá tại trang winmart.vn. Hiện tại, giá thịt heo tại WinMart dao động trong khoảng 109.520 - 165.522 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên.

Trong đó, ba rọi và nạc dăm đang là 2 loại thịt có giá cao nhất trong các sản phẩm được khảo sát tại đây, lần lượt là 165.522 đồng/kg và 149.520 đồng/kg. Theo sau đó là nạc vai heo vẫn đứng yên tại mức 123.120 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền tiếp tục đi ngang trong sáng nay. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 76.000 - 175.000 đồng/kg.

Cụ thể, Hà Hiền đang bán sườn non với giá 175.000 đồng/kg, cao nhất trong các sản phẩm được khảo sát. Thấp hơn một chút là đuôi heo và ba rọi, lần lượt được niêm yết tại 162.000 đồng/kg và 146.000 đồng/kg.

Phó Cục trưởng Cục Thú y Phan Quang Minh cho biết, trong năm 2024, ngành thú y đã kiểm soát hiệu quả nhiều dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, số ổ dịch cúm gia cầm giảm 23,8% và dịch tai xanh giảm tới 60%. Nhờ đó, ngành chăn nuôi đạt mức tăng trưởng 5,2-5,5%, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu.

Về công tác xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, cả nước hiện có 3.750 cơ sở, vùng chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận tại 60 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 1.269 cơ sở an toàn dịch bệnh trên gia cầm, 2.430 cơ sở trên gia súc và 51 vùng an toàn dịch bệnh dại.