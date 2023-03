Giá lợn hơi liên tục giảm; Giá xăng, dầu trong nước dự báo tăng nhẹ vào kỳ điều hành ngày 3/4

* Giá xăng, dầu trong nước dự báo tăng nhẹ vào kỳ điều hành ngày 3/4

Do kỳ điều hành giá tới đây trùng vào ngày thứ Bảy (1/4) nên giá xăng, dầu sẽ được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo ngày 3/4/2023.

Giá dầu thế giới gần đây diễn biến thất thường nhưng xu hướng chung là tăng nhẹ và điều này sẽ tác động đến kỳ điều hành giá xăng, dầu trong nước vào 3/4.

Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương cho thấy, trên thị trường Singapore (tính đến ngày 27/3) giá xăng RON95 là 98,4 USD/thùng, xăng RON92 là 93,7 USD/thùng, dầu diesel 95,5 USD/thùng. Mức giá này cao hơn so với bình quân giá thành phẩm xăng, dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13 - 21/3 (mức 92,24 USD/thùng xăng RON92, 96,512 USD/thùng xăng RON95 và 96,317 USD/thùng dầu diesel).

Trên thị trường thế giới, đầu ngày 31/3, giá dầu WTI giao dịch ở mức 74,28 USD/thùng, tăng 0,31 USD, tương ứng tăng 1,8%; dầu Brent giao dịch mức 79,3 USD/thùng, tăng 1,02 USD, tương đương tăng 1,03%.

Với diễn biến của giá dầu thế giới, nhiều ý kiến đưa ra dự báo: Tại kỳ điều hành tới đây giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ trong khi giá dầu diesel có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ. Tuy nhiên, mức thay đổi vẫn tùy thuộc vào giá dầu thế giới từ nay đến trước kỳ điều hành và việc chi dùng quỹ bình ổn giá.

Trước đó, tại kỳ điều hành giá ngày 21/3, giá bán lẻ xăng, dầu đã được liên bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng RON95 giảm 780 đồng, xuống 23.038 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm 784 đồng, xuống 22.020 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.200 đồng, bán ra ở mức 19.302 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.253 đồng, xuống 19.462 đồng/lít; dầu mazut giảm 800 đồng, bán ra là 14.479 đồng/kg.

* Giá gạo tiếp tục đà giảm 50 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay (1/4) tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh giảm 50 đồng/kg so với hôm qua. Thị trường lúa gạo chậm lại vào cuối tuần.

Tại An Giang, giá lúa hôm nay không có biến động. Theo đó, nếp tươi An Giang ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 6.400 - 6.600 đồng/kg; OM 18 còn 6.400 - 6.500 đồng/kg; Nàng hoa 9 còn 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 504 6.100 - 6.300 đồng/kg; nếp tươi Long An ở mức 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa OM 5451 6.200 – 6.400 đồng/kg; Nếp khô Long An 9.000 - 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 - 8.600 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.