Giá lợn hơi tăng mạnh; Thị trường khí đốt tự nhiên vẫn cung vượt cầu

(Baonghean.vn) - Thông tin thị trường hôm nay: Giá lợn hơi tăng mạnh; Giá lúa gạo tiếp tục giữ ổn định; Giá cà phê trong nước cao nhất 60.600 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường khí đốt tự nhiên vẫn cung vượt cầu do nền kinh tế khu vực suy yếu ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu.

* Giá lợn hơi tăng mạnh

Tuần qua, giá lợn hơi liên tục đi lên, có nơi tăng 10.000 đồng một kg, tương đương khoảng 20% so với tháng trước.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá hơi tăng 5.000 đồng trong tuần qua, lên 57.000-60.000 đồng 1 kg. Ở miền Trung, giá cũng tăng cao, trong đó, các tỉnh như Huế, Thanh Hóa, Bình Thuận, giá tăng 6.000 đồng, lên 60.000-61.000 đồng 1 kg.

Riêng khu vực miền Nam, giá lợn hơi ghi nhận có sự tăng mạnh nhất tuần qua. Tại TP. HCM và Đồng Nai, lợn loại 1 tăng lên 62.000 đồng 1 kg, loại 2 dao động 57.000-59.000 đồng.

Giá hơi cao, khiến giá lợn mảnh ở các chợ đầu mối TP. HCM những ngày gần đây lên 74.000 đồng 1 kg. Giá thịt bán lẻ tại các chợ và siêu thị cũng điều chỉnh tăng 2.000-3.000 đồng. Theo đó, thịt ba chỉ được bán 140.000-160.000 đồng 1 kg, sườn non 160.000-170.000 đồng, chân giò rút xương 120.000 đồng.

Nguyên nhân khiến giá lợn tăng là do lượng tái đàn còn chậm nên nguồn cung giảm. Ngoài ra, dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng, trong đó, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Ngoài yếu tố dịch bệnh, tác động lớn nhất khiến giá lợn tăng vẫn là yếu tố cung - cầu. Thời gian gần đây, giá lợn lao dốc sâu đã khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ treo chuồng nên nguồn cung ra thị trường giảm so với tháng trước đó. Thời gian tới giá lợn có thể chỉ tăng nhẹ chứ khó đột biến vì sức mua trên thị trường còn yếu do nền kinh tế suy thoái, nhiều nhà xưởng, xí nghiệp ngừng hoạt động.

* Giá cà phê trong nước cao nhất 60.600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (27/5) ở trong nước dao động từ 60.100 – 60.600 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá từ 60.000 – 60.100 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 60.400 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm 400 đồng/kg, tại huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 60.500 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 66.600 đồng/kg.

Có thể thấy, giá cà phê nội địa vẫn rất vững vàng trên vùng 60.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm ngoái, giá thu mua đã tăng vọt đến 48% do nguồn cung trong nước liên tục cho thấy tín hiệu sụt giảm. Dự báo xuất khẩu trong niên vụ 2023/24 sẽ xuống mức thấp nhất trong 3 niên vụ gần nhất, kết hợp với việc chi phí sản xuất tăng cao, giá cà phê Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trên vùng giá cao.

* Giá lúa gạo tiếp tục giữ ổn định

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn giữ mức đi ngang. Cụ thể, tại An Giang giá lúa Đài thơm 8 có giá 6.800 – 7.000 đồng/kg; Giá lúa IR 50404 có giá 6.200 - 6.400 đồng/kg; Giá lúa OM 5451 giá 6.400 - 6.500 đồng/kg; Giá lúa OM 18 giữ mức giá 6.800 đồng/kg; Giá lúa Nhật 7.800 - 8.000 đồng/kg; Giá lúa Nàng Hoa 9 có giá 6.600 - 6.750 đồng/kg. Nếp Long An khô 7.600 - 7.800 đồng/kg; nếp An Giang 7.700 - 7.800 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, gạo trắng thông dụng giá 4.600 đồng/kg; Gạo Sóc thường có giá 14.000 - 15.000 đồng/kg; Gạo Nàng Hoa giá 18.500 đồng/kg; Gạo thơm thái hạt dài giá 18.000 - 19.000 đồng/kg; Gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; Cám có giá 8.000 - 8.500 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định, gạo thường còn 11.000 - 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; Nếp ruột 16.000 - 18.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 - 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 - 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đang tăng mạnh so với cùng kỳ. Hiện giá chào bán giữ mức ổn định với gạo 100% tấm ở mức 373 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với phiên trước; gạo 5% tấm giá 420 USD/tấn; gạo 25% tấm giá 400 USD/tấn; gạo Jasmine giá 528 - 532 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo Việt Nam hiện là điểm sáng khi lũy kế từ đầu năm đã tăng gần 41% về lượng và 52% về trị giá so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần nâng cao chất lượng gạo, đảm bảo các yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc để tận dụng tối đa ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do.

* Thị trường khí đốt tự nhiên vẫn cung vượt cầu

Giá gas hôm nay (27/5), vào đầu giờ sáng (giờ Việt Nam), giá gas tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 2,22 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 7/2023.

Giá khí đốt tự nhiên của châu Âu giảm xuống dưới 26 Euro (27,8 USD) cho mỗi megawatt giờ (MWh), đây là mức thấp nhất trong gần 2 năm qua. Nguyên do, nền kinh tế khu vực suy yếu ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu.

Tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ quay đầu tăng nhẹ kể từ 1/5 sau 2 tháng liên tiếp giảm mạnh. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas trong nước có 3 lần giảm (tháng 1, tháng 3, tháng 4) và 2 lần tăng vào tháng 2 và tháng 5 này.

Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 5/2023 tại thị trường Hà Nội là 406.600 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.626.300 đồng/bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 1.360 đồng/bình 12 kg và 5.340 đồng/bình 48 kg (đã bao gồm VAT).

Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam Miền Nam tăng 167 đồng/kg (đã bao gồm thuế GTGT), tương đương 2.000 đồng/bình 12 kg và 7.500 đồng/bình 45 kg so với tháng trước. Giá gas bán lẻ tối đa là 420.000 đồng/bình 12 kg, khoảng 1.575.000 đồng/bình 45 kg, áp dụng từ ngày 1/5.

Tương tự, Công ty Saigon Petro (gas SP) cũng tăng giá 2.000 đồng/bình 12 kg nhưng giá bán lẻ tối đa là 401.000 đồng/bình.

Nguyên nhân giá gas trong nước tăng nhẹ là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 5/2023 ở mức 555 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tháng 4 nên doanh nghiệp trong nước thực hiện điều chỉnh mức tăng tương ứng.