Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 18/10/2024: Giá gạo giảm, giá lúa ổn định Giá lúa gạo hôm nay 18/10/2024: Giá gạo hôm nay 18/10 trong nước điều chỉnh giảm 100 - 200 đồng/kg. Giá lúa hôm nay không có điều chỉnh so với ngày hôm qua

Giá gạo hôm nay 18/10/2024

Giá gạo trên thị trường hiện đang giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu có giá từ 10.300 đến 10.600 đồng/kg, giảm khoảng 100 đến 200 đồng. Gạo thành phẩm IR 504 có giá từ 12.500 đến 12.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo phần lớn không thay đổi, nhưng một số loại gạo có giá tăng nhẹ.

Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg.

Gạo Jasmine có giá từ 18.000 đến 20.000 đồng/kg.

Gạo Nàng hoa có giá 21.500 đồng/kg.

Gạo tẻ thông thường có giá từ 15.000 đến 16.000 đồng/kg.

Gạo thơm Thái hạt dài có giá từ 20.000 đến 22.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng.

Gạo Hương lài có giá 23.000 đồng/kg.

Gạo thơm Đài Loan có giá 21.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng.

Gạo trắng thông dụng có giá 17.500 đồng/kg.

Gạo Sóc thường có giá 18.500 đồng/kg.

Gạo Sóc Thái có giá 21.000 đồng/kg.

Gạo Nhật có giá 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 18/10/2024

Theo thông tin mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa ngày hôm nay không thay đổi so với hôm qua.

Giá lúa IR 50404 dao động từ 6.800 đến 7.000 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa OM 5451 có giá từ 7.200 đến 7.300 đồng/kg.

Lúa OM 18 có giá từ 7.500 đến 7.800 đồng/kg.

Lúa OM 380 có giá từ 7.200 đến 7.300 đồng/kg.

Lúa Nhật có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen khô có giá là 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 18/10/2024

Giá của các loại phụ phẩm hiện nay rơi vào khoảng từ 5.900 đồng đến 9.600 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 hiện là từ 9.500 đến 9.600 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Giá cám khô cũng giữ nguyên, từ 5.900 đến 6.000 đồng/kg, tương tự như giá hôm qua.

Thị trường gạo nếp không có sự thay đổi về giá. Gạo nếp Long An IR 4625 (khô) có giá từ 9.600 đến 9.800 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua. Gạo nếp Long An loại 3 tháng (khô) cũng không thay đổi, với giá từ 9.800 đến 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 100% tấm có giá 439 USD/tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% có giá 537 USD/tấn. Gạo 25% tấm có giá 509 USD/tấn.

Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo lượng gạo xuất khẩu năm nay sẽ tăng, mặc dù gần đây nước này chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch Hiệp hội, cho biết hậu quả của trận lũ lụt vào tháng Chín đối với sản xuất lúa gạo vẫn chưa được xác định rõ, nhưng các khu vực sản xuất lúa gạo chính ở Đông Bắc Thái Lan không bị ảnh hưởng. Ông Chookiat ước tính sản lượng lúa gạo năm nay sẽ đạt 33-34 triệu tấn, cao hơn con số 32 triệu tấn của năm trước.

Nguồn nước cho việc trồng lúa năm sau được coi là yếu tố quan trọng, với đập Bhumibol hiện chỉ chứa 71% lượng nước tối đa.

Việc trồng lúa ở khu vực miền Trung Thái Lan được đánh giá là không gặp rủi ro nếu không có bão.

Trong 9 tháng đầu năm, Thái Lan đã xuất khẩu 7 triệu tấn gạo. Xuất khẩu gạo dự kiến sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu đơn hàng hiện tại và ảnh hưởng từ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ.

Tuy nhiên, có lo ngại về sự cạnh tranh trong xuất khẩu gạo vào năm sau nếu Ấn Độ tiếp tục xuất khẩu gạo trắng. Ấn Độ có lợi thế về giá cả so với Thái Lan, và sự biến động của đồng baht có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Thái Lan trong thị trường xuất khẩu gạo.