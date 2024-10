Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 11/10/2024: Giá gạo tiếp tục giảm Giá lúa gạo hôm nay 11/10/2024: Giá gạo trong nước duy trì đà giảm từ 200 - 400 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu vẫn giữ ổn định ở mức cao.

Giá gạo hôm nay 11/10/2024

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo hôm nay giảm nhẹ. Giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu hiện là 10.100 - 10.400 đồng/kg, giảm 100 - 200 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm IR 504 hiện là 12.500 – 12.700 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Giá gạo tại chợ lẻ ổn định, với gạo Nàng Nhen cao nhất 28.000 đồng/kg. Gạo Jasmine có giá 18.000 - 20.000 đồng/kg, gạo Nàng hoa 20.000 đồng/kg. Gạo tẻ thường có giá 15.000 - 16.000 đồng/kg, thơm thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Hương lài giảm 100 đồng/kg, còn 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường 18.000 - 18.500 đồng/kg, gạo Sóc Thái 21.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 11/10/2024

Tình hình giao dịch lúa mới tại các địa phương đang diễn ra chậm chạp, dẫn đến giá gạo có xu hướng giảm. Ở An Giang, lượng mua bán lúa giảm, giá cả giảm theo và số lượng người mua không nhiều.

Tại Kiên Giang, giao dịch lúa vụ Thu Đông cũng không sôi động, thị trường yên ắng với giá cả giảm và ít người mua. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay có sự điều chỉnh so với hôm qua:

Lúa IR 50404 có giá từ 6.800 đến 7.000 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa OM 5451 có giá từ 7.200 đến 7.300 đồng/kg, giảm 100 đồng so với hôm qua.

Lúa OM 18 có giá từ 7.500 đến 7.800 đồng/kg.

Lúa OM 380 có giá dao động từ 7.200 đến 7.300 đồng/kg.

Lúa Nhật có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen (khô) có giá 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 11/10/2024

Giá các loại phụ phẩm hiện nay dao động từ 6.000 đến 9.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá tấm OM 5451 là từ 9.500 đến 9.600 đồng/kg, trong khi giá cám khô là từ 6.000 đến 6.100 đồng/kg, đã tăng thêm 50 đồng/kg.

Trong khi đó, giá nếp không thay đổi. Nếp Long An IR 4625 khô có giá từ 9.600 đến 9.700 đồng/kg, tăng 100 đồng so với hôm qua. Nếp Long An 3 tháng khô giữ nguyên giá từ 9.800 đến 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 538 USD/tấn, cao hơn so với Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan là 500 USD/tấn, Ấn Độ 492 USD/tấn, Pakistan 489 USD/tấn.

Trong thời gian sắp tới, giá gạo trong nước dự kiến sẽ giảm nhẹ do nguồn cung từ vụ thu hoạch ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Giá gạo xuất khẩu có thể sẽ ổn định ở mức cao do nhu cầu từ thị trường quốc tế, nhất là Philippines. Doanh nghiệp và người dân nên cập nhật thông tin thị trường để xuất khẩu gạo một cách hiệu quả.

Ấn Độ là quốc gia sản xuất gạo lớn thứ hai trên thế giới, với 118 triệu tấn mỗi năm, trong khi Việt Nam sản xuất 21,2 triệu tấn. Ấn Độ và Việt Nam có cơ hội hợp tác và mở rộng thương mại gạo, với Ấn Độ xuất khẩu 16,5 triệu tấn và Việt Nam 7,6 triệu tấn mỗi năm.

Để cải thiện xuất khẩu gạo, Việt Nam cần nâng cao chất lượng gạo theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển giống lúa mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Hiểu rõ sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng để đa dạng hóa thị trường. Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tăng cường hợp tác với nông dân địa phương, thúc đẩy canh tác bền vững. Đầu tư vào công nghệ chế biến hiện đại để cải thiện chất lượng gạo. Tham gia nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại để nắm bắt nhu cầu và xu hướng.