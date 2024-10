Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 3/10/2024: Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh Giá lúa gạo hôm nay 3/10/2024: Ấn Độ đã chính thức hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo làm giá gạo xuất khẩu giảm mạnh 5 USD/tấn. Thị trường trong nước tăng giảm trái chiều.

Giá gạo hôm nay 3/10/2024

Giá gạo trên thị trường đã tăng nhẹ, với mức tăng từ 100 đến 200 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu hiện có giá từ 9.800 đến 10.000 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 có giá từ 12.300 đến 12.500 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá các loại gạo không thay đổi nhiều. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như Jasmine có giá từ 18.000 đến 20.000 đồng/kg, gạo Nàng hoa 20.000 đồng/kg, và gạo tẻ thông thường có giá từ 15.000 đến 16.000 đồng/kg.

Gạo thơm thái hạt dài có giá từ 20.000 đến 22.000 đồng/kg, gạo Hương lài 18.000 đồng/kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Sóc thường từ 18.000 đến 18.500 đồng/kg, gạo Sóc Thái 21.000 đồng/kg, và gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 3/10/2024

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa hôm nay đang giảm. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang:

Giá lúa IR 50404 hôm nay là 6.900 - 7.000 đồng/kg. Lúa Đài thơm 8 có giá từ 7.800 - 8.000 đồng/kg.

Lúa OM 5451 được bán với giá 7.200 - 7.400 đồng/kg. Lúa OM 18 có giá ổn định, không thay đổi so với hôm qua, là 7.500 - 7.800 đồng/kg.

Một số loại lúa khác giảm giá từ 100 - 300 đồng/kg. Lúa OM 380 có giá từ 7.200 - 7.300 đồng/kg.

Lúa Nhật giữ giá 7.800 - 8.000 đồng/kg. Lúa Nàng Nhen (khô) có giá cao nhất là 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 3/10/2024

Giá các loại phụ phẩm hiện nay dao động từ 6.000 đến 9.600 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 là từ 9.500 đến 9.600 đồng/kg, trong khi giá cám khô là từ 6.000 đến 6.100 đồng/kg.

Thị trường gạo nếp không thay đổi so với hôm qua, với giá nếp Long An IR 4625 (khô) là từ 9.500 đến 9.700 đồng/kg và nếp Long An 3 tháng (khô) là từ 9.800 đến 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đã giảm mạnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 100% tấm giảm 5 USD xuống còn 449 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% cũng giảm 5 USD xuống còn 557 USD/tấn, và gạo 25% tấm giảm 5 USD xuống còn 525 USD/tấn.

Ấn Độ đã chính thức hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, nhưng điều này không gây ảnh hưởng lớn đến giá gạo Việt Nam cho đến cuối năm 2024. Trước đây, Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, chiếm 40% thị trường. Các quyết định của họ có thể tác động đến thị trường gạo toàn cầu.

Bà Phan Mai Hương đồng sáng lập Công ty SSResource Media Pte.Ltd nhận định rằng quyết định của Ấn Độ không gây ngạc nhiên và không khiến thị trường phản ứng mạnh. Ấn Độ mở cửa thị trường gạo trắng nhưng với giá sàn 490 USD/tấn, không cho phép bán phá giá.

Myanmar và Pakistan đã giảm giá gạo xuất khẩu của họ xuống 470 - 500 USD/tấn để cạnh tranh, trong khi giá gạo Việt Nam cũng giảm do tỉ giá USD/VNĐ giảm và nguồn cung hạn chế.

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam không ngạc nhiên với quyết định của Ấn Độ và cho biết gạo Ấn Độ chủ yếu là loại cấp thấp, trong khi gạo thơm Việt Nam cạnh tranh chủ yếu với Thái Lan. Indonesia là thị trường chính cho gạo thông dụng của Việt Nam.

Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn tại ĐBSCL đã trúng thầu gần đây với giá 553 USD/tấn, giao tại cảng đến, tương đương khoảng 523 USD/tấn tại cảng xuất phát. Giá này không cao hơn nhiều so với giá sàn của Ấn Độ, mặc dù chi phí vận chuyển cao hơn. Chất lượng gạo Việt Nam được đánh giá cao hơn, có thể làm giảm giá nhưng không đáng kể.

Ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng, cho biết giá gạo trắng thông dụng xuất khẩu của Việt Nam giảm 5 - 10 USD/tấn sau khi Ấn Độ trở lại thị trường gạo thế giới.

Giá gạo nội địa cũng giảm từ 100 - 200 đồng/kg. Tuy nhiên, giá gạo thơm như Jasmine và Đài Thơm 8 vẫn giữ ổn định do nguồn cung hạn chế và nhu cầu cao từ các thị trường như Philippines, Hồng Kông và châu Phi.

Theo ông Trọng, sau khi Ấn Độ nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu gạo, thương nhân Trung Quốc hy vọng giá gạo Việt Nam sẽ giảm để tăng nhập khẩu. Tuy nhiên, do giá gạo Việt Nam cao, thị trường Trung Quốc chỉ nhập khẩu một lượng nhỏ, chủ yếu là gạo nếp.