Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 29/9/2024: Giá lúa OM giảm nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 29/9/2024: Giá lúa OM 380 giảm nhẹ từ 200 đến 300 đồng/kg, nông dân chào bán nhiều nhưng ít người mua.

Giá gạo hôm nay 29/9/2024

Giá gạo trên thị trường hiện tại không thay đổi so với hôm qua. Gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu có giá từ 10.450 đến 10.600 đồng/kg, còn gạo thành phẩm IR 504 có giá từ 12.800 đến 12.900 đồng/kg.

Ở các chợ lẻ, giá các loại gạo không đổi. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Gạo Jasmine có giá từ 18.000 đến 20.000 đồng/kg, gạo Nàng hoa 20.000 đồng/kg, gạo tẻ từ 15.000 đến 16.000 đồng/kg, gạo thơm thái hạt dài từ 20.000 đến 21.000 đồng/kg, gạo Hương lài 18.000 đồng/kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Sóc thường từ 18.000 đến 18.500 đồng/kg, gạo Sóc Thái 21.000 đồng/kg và gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 29/9/2024

Tại Kiên Giang và Đồng Tháp, giá cả giảm sút đáng kể và số lượng người mua ít. Ở Cần Thơ, giá lúa OM 18 giảm mạnh, dù nông dân có nhiều lúa để bán nhưng người mua không nhiều.

Theo thông tin mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, giá lúa hôm nay có sự điều chỉnh so với hôm qua:

Lúa IR 50404 có giá từ 7.100 đến 7.300 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá từ 8.000 đến 8.200 đồng/kg.

Lúa OM 5451 có giá từ 7.400 đến 7.700 đồng/kg.

Lúa OM 18 có giá từ 7.500 đến 7.800 đồng/kg, giảm 200 đến 300 đồng.

Lúa OM 380 có giá ổn định ở mức 7.300 đồng/kg.

Lúa Nhật có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen khô có giá cao nhất là 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 29/9/2024

Giá của các loại phụ phẩm hiện nay dao động từ 6.000 đến 9.700 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 là từ 9.600 đến 9.700 đồng/kg, trong khi giá cám khô là từ 6.000 đến 6.050 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gạo nếp không thay đổi so với hôm qua. Giá nếp Long An IR 4625 (khô) giữ ổn định ở mức 9.500 đến 9.700 đồng/kg. Giá nếp Long An 3 tháng (khô) cũng không thay đổi, vẫn ở mức 9.800 đến 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam có những thay đổi nhỏ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 100% tấm có giá 454 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% có giá 562 USD/tấn (giảm 2 USD), và gạo 25% tấm có giá 532 USD/tấn (giảm 2 USD).

Chính phủ Ấn Độ đã giảm thuế xuất khẩu gạo đồ từ 20% xuống còn 10% để thúc đẩy xuất khẩu và ổn định thị trường. Quyết định này được đưa ra khi Ấn Độ có lượng dự trữ gạo lớn và nông dân sắp bắt đầu thu hoạch mùa mới.

Gạo đồ, loại gạo được ngâm nước nóng trước khi chế biến, cũng như gạo lứt, đều có mức thuế xuất khẩu giảm xuống 10%.

Đầu tháng này, Ấn Độ cũng đã bãi bỏ giá sàn cho xuất khẩu gạo basmati, giúp nông dân tiếp cận dễ dàng hơn với các thị trường lớn như châu Âu, Trung Đông và Mỹ.