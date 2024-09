Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 30/9/2024: Đi ngang giá Giá lúa gạo hôm nay 30/9/2024: Cả giá gạo trong nước và xuất khẩu đều đi ngang giá, duy trì ổn định

Giá gạo hôm nay 30/9/2024

Giá gạo trên thị trường hiện tại ổn định, không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu dao động từ 10.450 đến 10.600 đồng/kg, trong khi giá gạo thành phẩm IR 504 từ 12.800 đến 12.900 đồng/kg.

Ở các chợ lẻ, giá các loại gạo cũng không thay đổi. Gạo Nàng Nhen đang có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như Jasmine có giá từ 18.000 đến 20.000 đồng/kg, gạo Nàng hoa 20.000 đồng/kg, gạo tẻ từ 15.000 đến 16.000 đồng/kg, gạo thơm thái hạt dài từ 20.000 đến 21.000 đồng/kg, gạo Hương lài 18.000 đồng/kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Sóc thường từ 18.000 đến 18.500 đồng/kg, gạo Sóc Thái 21.000 đồng/kg và gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Các địa phương đang chuẩn bị cho mùa vụ Đông Xuân 2024-2025. Long An yêu cầu gieo trồng theo lịch trình để đối phó với thời tiết và dịch hại, nhằm nâng cao năng suất lúa Đông Xuân. Khuyến nghị sử dụng các giống lúa chủ lực có khả năng thích nghi tốt và tiêu thụ mạnh như OM18, OM5451, và Jasmine 85.

Giống lúa nếp và thơm đặc sản như ST24 và Nàng Hoa 9 đang được ưa chuộng hơn. Mục tiêu gieo trồng của Long An cho Đông Xuân 2024-2025 là 224.000 ha, với hy vọng đạt sản lượng trên 1,5 triệu tấn.

Trong mùa Hè Thu 2024, Long An đã gieo trồng 222.000 ha và thu hoạch 191.000 ha, đạt năng suất 5,4 tấn/ha và sản lượng trên 1 triệu tấn.

Giá lúa hôm nay 30/9/2024

Theo thông tin mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa ngày hôm nay không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá lúa IR 50404 dao động từ 7.100 đến 7.300 đồng/kg.

- Lúa Đài thơm 8 có giá từ 8.000 đến 8.200 đồng/kg.

- Lúa OM 5451 được bán với giá từ 7.400 đến 7.700 đồng/kg.

- Giá lúa OM 18 nằm trong khoảng từ 7.500 đến 7.800 đồng/kg.

- Lúa OM 380 có giá ổn định ở mức 7.300 đồng/kg.

- Lúa Nhật có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

- Lúa Nàng Nhen khô có giá cao nhất là 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 30/9/2024

Giá của các loại phụ phẩm hiện nay đang biến động từ 6.000 đến 9.700 đồng/kg. Cụ thể, giá của tấm OM 5451 dao động từ 9.600 đến 9.700 đồng/kg, trong khi giá cám khô nằm trong khoảng từ 6.000 đến 6.050 đồng/kg.

Ở một diễn biến khác, giá gạo nếp không thay đổi so với hôm qua. Giá nếp Long An IR 4625 (khô) giữ ổn định ở mức 9.500 đến 9.700 đồng/kg. Tương tự, giá nếp Long An 3 tháng (khô) cũng không thay đổi, vẫn ở mức 9.800 đến 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng giữ nguyên, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), với gạo 100% tấm có giá 454 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% có giá 562 USD/tấn và gạo 25% tấm có giá 532 USD/tấn.

Ấn Độ đã bắt đầu xuất khẩu gạo trắng non-basmati trở lại từ ngày 28/9, với giá tối thiểu là 490 USD/tấn. Điều này có thể khiến các nước sản xuất gạo khác như Pakistan, Thái Lan và Việt Nam phải giảm giá gạo của họ để cạnh tranh.

Ấn Độ cũng đã giảm thuế xuất khẩu gạo basmati xuống còn 10%. Với lượng dự trữ gạo lớn, Ấn Độ đang góp phần làm giảm giá gạo trên thị trường quốc tế.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm xuống còn 560 USD/tấn, giảm 20 USD so với tuần trước. Giá gạo Thái Lan cũng giảm xuống còn 550 USD/tấn, mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam dự đoán rằng giá gạo sẽ tiếp tục giảm do sự cạnh tranh từ Ấn Độ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng giá gạo khó có thể giảm xuống dưới 500 USD/tấn do nguồn cung trong nước không nhiều.