Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 2/10/2024: Giá gạo giảm nhẹ, giá lúa ổn định Giá lúa gạo hôm nay 2/10/2024: Giá gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận giảm nhẹ. Giá lúa hôm nay ổn định không có biến động lớn

Giá gạo hôm nay 2/10/2024

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận giá gạo hôm nay giảm. Thị trường lúa gạo tại Sóc Trăng và Đồng Tháp đang yên ắng với ít giao dịch, đặc biệt là gạo chất lượng thấp. An Giang cũng chứng kiến giá gạo giảm nhẹ.

Gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu hiện có giá từ 9.700 - 9.800 đồng/kg, giảm 500 đồng so với ngày hôm trước.

Gạo thành phẩm IR 504 hiện có giá từ 12.200 - 12.400 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo không thay đổi nhiều, với các loại gạo như Nàng Nhen, Jasmine, và thơm thái hạt dài có giá từ 15.000 - 28.000 đồng/kg.

Gạo Nhật có giá cao nhất, ở mức 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 2/10/2024

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang thông báo giá lúa ngày 2/10 không thay đổi nhiều so với hôm qua.

Các giống lúa thông dụng như IR 50404, Đài Thơm 8, OM 5451, OM 18, OM 380 và lúa Nhật được mua với giá từ 7.200 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen khô có giá cao nhất, với 28.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 2/10/2024

Thị trường phụ phẩm gần đây có những thay đổi nhỏ về giá. Giá phụ phẩm hiện nằm trong khoảng từ 5.950 đồng đến 10.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tấm OM 5451 đã giảm, hiện từ 9.500 đến 9.600 đồng/kg, giảm khoảng 100 đến 400 đồng.

Giá cám khô có sự tăng nhẹ, nay là 6.000 đến 6.100 đồng/kg, tăng 50 đồng.

Giá nếp giữ nguyên so với hôm trước. Nếp Long An IR 4625 (khô) có giá từ 9.500 đến 9.700 đồng/kg. Nếp Long An loại 3 tháng (khô) có giá từ 9.800 đến 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định, với gạo 100% tấm ở mức 454 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 562 USD/tấn, và gạo 25% tấm ở mức 530 USD/tấn theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Việt Nam là một quốc gia nổi tiếng với việc xuất khẩu gạo, đã nhập khẩu gạo với giá trị lên đến 1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2024. Đây là lần đầu tiên lịch sử nhập khẩu gạo của Việt Nam đạt mức tỷ USD.

Trong cùng khoảng thời gian, Việt Nam xuất khẩu 7 triệu tấn gạo, thu về 4,37 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng và 23,5% về giá trị so với năm trước.

Từ đầu năm, nhập khẩu gạo tăng 154,2%, chi phí 117 triệu USD. Tổng chi phí nhập khẩu gạo trong 9 tháng là 996 triệu USD, tăng 57,3% so với năm trước và cao hơn mức 860 triệu USD của năm 2023.

Nếu xu hướng này tiếp tục, nhập khẩu gạo có thể đạt 1,3 tỷ USD vào cuối năm 2024.

Mặc dù Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, nước này vẫn nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng như nguyên liệu làm bánh, bún, phở, và nhu cầu tiêu dùng khác.