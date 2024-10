Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 4/10/2024: Giá gạo tăng nhẹ 100 đồng/kg Giá lúa gạo hôm nay 4/10/2024: Giá gạo tăng nhẹ 100 đồng/kg, trong khi đó giá lúa xu hướng ổn định, giảm nhẹ đối với mặt hàng phụ phẩm.

Giá gạo hôm nay 4/10/2024

Tại Sóc Trăng và Đồng Tháp, hoạt động mua bán gạo diễn ra chậm và ít người mua. Ở An Giang, do có nhiều gạo không đạt chất lượng, các kho mua vào chậm và giá gạo giảm nhẹ. Tại Đồng Tháp, giá gạo giảm do nhu cầu mua thấp và thị trường kém sôi động.

Giá gạo trên thị trường có sự tăng nhẹ so với hôm qua, với gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu đạt 9.900 - 10.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg và gạo thành phẩm IR 504 đạt 12.400 - 12.500 đồng/kg, cũng tăng 100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá các loại gạo không thay đổi, với gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg và các loại gạo khác có giá từ 15.000 đến 25.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 4/10/2024

Theo thông tin mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa ngày hôm nay có sự thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, giá lúa IR 50404 hiện nay là từ 6.900 đến 7.000 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa OM 5451 được bán với giá từ 7.200 đến 7.400 đồng/kg.

Lúa OM 18 có giá không đổi so với hôm qua, dao động từ 7.500 đến 7.800 đồng/kg.

Giá lúa OM 380 hiện tại là từ 7.200 đến 7.300 đồng/kg.

Lúa Nhật giữ nguyên mức giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Riêng lúa Nàng Nhen khô có giá cao hơn, ở mức 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 4/10/2024

Giá phụ phẩm hiện nay dao động từ 5.950 đến 9.600 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 hiện là 9.400 - 9.600 đồng/kg, giảm nhẹ 100 đồng so với trước.

Giá cám khô hiện là 5.950 - 6.100 đồng/kg, cũng giảm 50 đồng so với trước.

Trong khi đó, giá nếp không thay đổi so với hôm qua. Giá nếp Long An IR 4625 (khô) duy trì ổn định ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg. Giá nếp Long An loại 3 tháng (khô) cũng không thay đổi, vẫn là 9.800 - 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ nguyên so với ngày hôm trước, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, với gạo 100% tấm có giá 449 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% có giá 557 USD/tấn và gạo 25% tấm có giá 525 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu ở châu Á giảm đáng kể do Ấn Độ giảm bớt các hạn chế xuất khẩu. Sự thay đổi chính sách của Ấn Độ đã làm tăng nguồn cung gạo, khiến các nhà nhập khẩu có thêm thời gian để đánh giá thị trường.

Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ hiện có giá từ 490 đến 495 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm có giá 498 USD/tấn, thấp nhất từ tháng 11 năm 2023.

Tuần trước, giá gạo của Ấn Độ dao động từ 528 đến 534 USD/tấn. Theo ông BV Krishna Rao, giá gạo giảm mạnh do giảm thuế, nhưng thị trường vẫn chưa ổn định.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng giảm, từ 560 USD xuống còn 515 USD/tấn, mức thấp nhất từ tháng 6/2023. Sự biến động của đồng baht cũng là một phần nguyên nhân khiến giá gạo Thái Lan giảm.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm giảm xuống còn 552 USD/tấn, thấp nhất trong hơn một năm. Việc Ấn Độ nới lỏng xuất khẩu có thể tạo thách thức cho Việt Nam trong việc đạt mục tiêu xuất khẩu 8 triệu tấn gạo trong năm nay.