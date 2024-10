Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 8/10/2024: Giá gạo tăng nhẹ, giá lúa ổn định Giá lúa gạo hôm nay 8/10/2024: Tại thị trường trong nước giá lúa ổn định. Giá gạo bán lẻ tăng nhẹ 100 đồng/kg. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ở mức ổn định.

Giá gạo hôm nay 8/10/2024

Trên thị trường gạo, giá gạo ghi nhận sự điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu ở mức 10.150 - 10.250 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 ở mức 12.600 - 12.700 đồng/kg tăng 100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận không có sự điều chỉnh với các mặt hàng gạo lẻ. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Jasmine 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 20.000 đồng/kg; gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; thơm thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương lài 23.000 - 25.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.000 - 18.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa gạo trong nước tuần trước đã giảm nhẹ, với lúa tại ruộng giảm 507 đồng/kg, xuống còn mức bình quân 6.736 đồng/kg. Lúa tại kho cũng giảm 575 đồng/kg, xuống 8.342 đồng/kg. Giá gạo giảm từ 275 - 560 đồng/kg, đánh dấu mức sụt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua sau khi Ấn Độ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu gạo.

Giá lúa hôm nay 8/10/2024

Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Cụ thể: IR 50404 giá ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức giá 7.800 - 8.000 đồng/kg, lúa OM 5451 ở mức 7.200 - 7.400 đồng/kg; lúa OM 18 có giá 7.500 - 7.800 đồng/kg; OM 380 dao động 7.200 - 7.300 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg và lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 8/10/2024

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 5.950 - 9.600 đồng/kg. Hiện, giá tấm OM 5451 đang ở mức 9.400 - 9.600 đồng/kg; giá cám khô ở mức 5.950 - 6.100 đồng/kg.

Bên cạnh đó, thị trường nếp không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp Long An IR 4625 (khô) 9.500 - 9.700 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua. Nếp Long An 3 tháng (khô) 9.800 - 10.000 đồng/kg đi ngang so với ngày hôm qua.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng nhẹ trở lại 3 USD/tấn trong phiên giao dịch gần nhất, lên mức 542 USD/tấn. Tuy nhiên, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tiếp tục giảm nhẹ 2 USD/tấn, xuống mức 515 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm tại Pakistan và Ấn Độ vẫn ổn định, với mức giá lần lượt là 508 USD/tấn và 492 USD/tấn.

Dù có sự điều chỉnh nhẹ, thị trường lúa gạo trong nước vẫn giữ được sự ổn định. Tuy nhiên, tác động từ tình hình xuất khẩu gạo toàn cầu, đặc biệt là việc Ấn Độ nới lỏng hạn chế xuất khẩu, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến giá gạo trong thời gian tới.

Các chuyên gia từ Philippines, quốc gia nhập khẩu gạo hàng đầu, đã phân tích thị trường sau khi Ấn Độ thông báo mở cửa kho gạo.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, ông Francisco Tiu Laurel Jr., bày tỏ hy vọng rằng việc Ấn Độ hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo sẽ làm giảm giá gạo toàn cầu.

Ông Raul Montemayor, thuộc Liên đoàn Nông dân Tự do Philippines, cảnh báo rằng giảm giá gạo toàn cầu không chắc chắn sẽ dẫn đến giá bán lẻ thấp hơn tại Philippines. Lý do là các nhà buôn gạo địa phương không ưa chuộng gạo Ấn Độ, kể cả khi giá rẻ hơn, do lo ngại về chất lượng và độ tin cậy.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, ông Fermin D. Adriano, nhận định rằng giá gạo Việt Nam có thể giảm xuống gần mức giá của Ấn Độ, nhưng Việt Nam vẫn sẽ là nhà cung cấp chính cho Philippines.

Việt Nam và Philippines đã ký kết thỏa thuận cung cấp từ 1,5 đến 2 triệu tấn gạo mỗi năm trong 5 năm, đảm bảo nguồn cung ổn định cho Philippines.

Các nhà nhập khẩu Philippines ưa chuộng gạo từ các 'suki' Việt Nam, những người bán đáng tin cậy, thay vì gạo từ Ấn Độ do không quen thuộc với các nhà xuất khẩu ở đó.