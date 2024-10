Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 24/10/2024: Gạo trong nước giảm nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 24/10/2024: Gạo trong nước giảm nhẹ 50 đồng/kg với một số loại gạo. Giá lúa không có điều chỉnh so với ngày hôm qua

Giá gạo hôm nay 24/10/2024

Trên thị trường gạo, giá có một số thay đổi so với ngày hôm qua. Cụ thể gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu giảm 50 đồng/kg, hiện ở mức 10.500 - 10.700 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm 50 đồng/kg, hiện ở mức 12.600 - 12.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo bán lẻ cũng có sự điều chỉnh

Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg.

Gạo trắng thông dụng tăng 500 đồng/kg, lên mức 17.500 đồng/kg.

Các loại gạo khác giữ giá ổn định: gạo thường từ 15.000 - 17.000 đồng/kg, gạo thơm từ 17.000 - 23.000 đồng/kg, gạo Jasmine 18.000 - 20.000 đồng/kg, và gạo Nàng Hoa 21.500 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 24/10/2024

Theo thông tin cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay không có nhiều biến động so với hôm qua. Cụ thể:

Lúa IR 50404 giữ giá 6.900 - 7.000 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá 7.800 - 8.000 đồng/kg.

Lúa OM 5451 tăng nhẹ 100 đồng/kg, hiện ở mức 7.200 - 7.400 đồng/kg.

Lúa OM 18 dao động từ 7.500 - 7.800 đồng/kg, không thay đổi.

Lúa OM 380 có giá từ 7.200 - 7.300 đồng/kg.

Lúa Nhật vẫn giữ giá 7.800 - 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen (khô) đạt 20.000 đồng/kg.

Tại các địa phương như Sóc Trăng và Đồng Tháp, giao dịch diễn ra chậm, lượng lúa về ít và vắng bóng người mua. Tình hình tại An Giang cũng tương tự, nhiều kho thu mua chậm, lượng lúa về ít và giá giảm nhẹ.

Giá phụ phẩm hôm nay 24/10/2024

Giá các loại phụ phẩm hiện dao động từ 5.950 - 9.600 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 giữ ổn định ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg. Giá cám khô duy trì mức 5.900 - 6.050 đồng/kg.

Thị trường nếp cũng không thay đổi so với hôm qua, nếp Long An IR 4625 (khô) có giá 9.600 - 9.800 đồng/kg. Nếp Long An 3 tháng (khô) giữ mức 9.800 - 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam vẫn giữ nguyên. Gạo 100% tấm có giá 438 USD/tấn. Gạo 5% tấm giá 534 USD/tấn (cao nhất châu Á). Gạo 25% tấm ở mức 506 USD/tấn.

So với Việt Nam, gạo 5% tấm của Thái Lan giảm 7 USD/tấn, còn 511 USD/tấn, và gạo cùng loại của Pakistan giảm 5 USD/tấn, xuống 476 USD/tấn (mức thấp nhất thị trường).

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, sau hai tháng 3 và 4 liên tiếp xuất khẩu gạo vượt mốc 1 triệu tấn, con số này đã giảm xuống còn khoảng 800.000 tấn mỗi tháng gần đây.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 6,96 triệu tấn gạo, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu đạt 4,35 tỷ USD, tăng 23%.

Phần lớn lượng gạo xuất khẩu, khoảng 5,06 triệu tấn, đã được gửi đến các nước ASEAN, chiếm 73% tổng lượng xuất khẩu và tăng 32,6% so với năm trước. Ngược lại, lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ là 241.000 tấn, giảm đáng kể 72% so với cùng kỳ.