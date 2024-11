Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 25/11/2024: Tiếp tục đi ngang Giá lúa gạo hôm nay 25/11/2024: Thị trường trong nước và xuất khẩu tiếp tục đi ngang. Giá gạo Việt Nam giữ mức cao nhất thế giới

Giá lúa gạo trong nước

Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay tiếp tục ổn định.

Cập nhật từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho thấy giá lúa IR 50404 (tươi) dao động từ 7.600 đến 7.800 đồng/kg, lúa OM 5451 có giá tương tự từ 7.600 đến 7.800 đồng/kg. Lúa OM 380 dao động ở mức 7.000 đồng/kg, trong khi lúa OM 18 (tươi) có giá từ 8.500 đến 8.600 đồng/kg.

Các loại lúa khác như Nàng Hoa 9, lúa Nhật, và Đài Thơm 8 (tươi) có giá lần lượt là 8.400 - 8.600 đồng/kg, 7.800 - 8.000 đồng/kg, và 8.600 - 8.800 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương, lúa thơm khô có nhu cầu mua thấp và chất lượng không đồng đều, các kho phải lựa chọn kỹ càng. Giá lúa Thu Đông hiện ổn định nhưng nhu cầu mua khá chậm.

Tại Đồng Tháp, nguồn cung lúa khan hiếm vì đa phần đã được đặt cọc trước, khiến giá lúa chững lại. Nông dân chào bán nhưng ít có người mua.

Tại An Giang và Long An, tình hình tương tự khi nhu cầu mua lúa Thu Đông không nhiều, chủ yếu là nhận lúa đã cọc.

Trong tuần qua, giá gạo có sự thay đổi nhẹ. Gạo nguyên liệu IR 504 hiện dao động từ 10.350 đến 10.500 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 có giá từ 12.450 đến 12.550 đồng/kg.

Tuy nhiên, giao dịch gạo tại các địa phương diễn ra chậm, phần lớn là gạo có chất lượng kém.

Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), gạo xấu chiếm phần lớn, và chất lượng các lô gạo vẫn chưa cải thiện.

Tại Sa Đéc và Cái Bè, tình trạng tương tự khi lượng gạo xấu nhiều và chất lượng gạo không ổn định.

Tại các chợ lẻ, giá gạo hiện vẫn đi ngang. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như gạo thơm, gạo Jasmine, gạo Nàng Hoa, và gạo Thái có giá từ 17.000 đến 22.500 đồng/kg tùy loại.

Giá các loại phụ phẩm như tấm thơm và cám khô dao động từ 6.000 đến 9.400 đồng/kg. Giá tấm thơm hiện dao động từ 9.300 đến 9.400 đồng/kg, còn cám khô có giá từ 5.950 đến 6.100 đồng/kg.

Giá lúa gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo không có nhiều biến động. Giá gạo 100% tấm hiện ở mức 410 USD/tấn, trong khi gạo tiêu chuẩn 5% có giá 522 USD/tấn. Mức giá này cao hơn so với các quốc gia khác như Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Gạo Việt Nam vẫn duy trì vị thế cao trong nhóm các quốc gia xuất khẩu lớn.

Việc Ấn Độ gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo vào cuối tháng 10 đã khiến giá gạo quốc tế giảm mạnh, đặc biệt là gạo 5% tấm từ Pakistan, Thái Lan. Tuy nhiên, giá gạo Việt Nam đã tăng trở lại từ ngày 21/11, đạt mức 522 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá lúa trong dân cũng đã tăng trở lại do nguồn cung hạn chế. Giá lúa tại kho hiện cao hơn 500 đồng/kg so với tuần trước, đạt hơn 9.200 đồng/kg. Các doanh nghiệp thu mua gạo cho biết nguồn cung lúa vụ Thu Đông hiện đã giảm đáng kể, từ 1.000-1.500 tấn mỗi ngày xuống còn 300-500 tấn. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng, nhờ vào chất lượng gạo thơm và dẻo, cạnh tranh vượt trội so với các quốc gia khác.

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) dự báo sản lượng lúa năm nay đạt khoảng 43 triệu tấn, đủ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến sẽ vượt 5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế của gạo Việt trên thị trường quốc tế.