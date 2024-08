Thị trường Giá nông sản hôm nay 13/8: Tiêu và cà phê đồng loạt giảm mạnh Bảng giá nông sản hôm nay 13/8: Giá hồ tiêu giảm mạnh 4,000 - 5,000 đồng/kg so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 137,000-138,000 đồng/kg. Giá cà phê trong nước giảm so với ngày hôm qua nằm trong khoảng 117,800-118,500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 13/8 trong nước giảm, thế giới tăng

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 13/8/2024 lúc 5 giờ tăng lên mức 4.085 - 4.574 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 4.574 USD/tấn (tăng 248 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 4.401 USD/tấn (tăng 239 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.237 USD/tấn (tăng 218 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.085 USD/tấn (tăng 197 USD/tấn).

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 13/8/2024 mức tăng từ 235.90 - 245.60 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 245.60 cent/lb (tăng 4.93%); kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 242.65 cent/lb (tăng 5.39%); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 238.70 cent/lb (tăng 5.25%) và kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 235.90 cent/lb, (tăng 5.01%).

Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 13/8/2024 tăng giảm mạnh. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 09/2024 là 302.50 USD/tấn (tăng 4.06%); kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 297.10 USD/tấn (tăng 4.78 %); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 276.95 USD/tấn, (giảm 3.90%) và giao hàng tháng 5/2025 là 273.00 USD/tấn (giảm 3.62%).

Giá cà phê trong nước, được cập nhật lúc 5 giờ ngày 13/8/2024 giảm nhẹ so với ngày hôm qua nằm trong khoảng 117,800 - 118,500 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 118,400 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là 118,500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 118,300 đồng, ở Pleiku và La Grai cùng giá 118,200 đồng/kg; tại tỉnh Kon Tum cà phê được thu mua ở mức giá 118,300 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 118,500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 117,800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ngày 13/8 tại tỉnh Đắk Lắk được thu mua ở mức khoảng 118,500 đồng/kg; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 118,500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 118,400 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 13/8 giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay ngày 13/8/2024, tại khu vực Đông Nam Bộ giảm mạnh 4,000 - 5,000 đồng/kg ở một vài địa phương so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 137,000 -138,000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk là 138,000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 138,000 đồng/kg giảm 4,000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 137,000 đồng/kg giảm 5,000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 137,500 đồng/kg giảm 4,500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm mạnh so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 137,000 đồng/kg, giảm 4,500 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 137,000 đồng/kg giảm 4,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.320USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 8.970USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ ở mức 6.100 USD/tấn, giảm 4.92%. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mốc cao giao dịch ở 5.8000 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.500 USD/tấn...

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam tổng kết, giá tiêu nội địa trung bình tháng 7/2024 đạt 150.000 đồng/kg, tăng 82,9% so với thời điểm tháng 1 và tăng+ 120,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tính trung bình giá tiêu đen 7 tháng 2024 tăng 66,5% so với năm 2023.

Trong khi đó, giá xuất khẩu giá xuất khẩu tiêu đen tháng 6/2024 đạt 5.067 USD/tấn, tăng tới 31,6% so với tháng 1 đạt 3.851 USD/tấn. Trung bình 6 tháng giá xuất khẩu tiêu đen tăng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung thiếu hụt do sản lượng thu hoạch giảm ở Việt Nam và Brazil là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc giá tiêu tăng trong quý 2/2024.