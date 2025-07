Kinh tế Giá quần áo đồng phục, sách giáo khoa giữ ổn định, phụ huynh Nghệ An chủ động mua sắm sớm Ngay từ đầu tháng 7, thị trường hàng hóa phục vụ năm học mới tại Nghệ An đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều phụ huynh chủ động mua sắm sớm sách giáo khoa, quần áo đồng phục và đồ dùng học tập cho con em để giảm áp lực chi tiêu. Giá cả ổn định, nguồn cung dồi dào, là những yếu tố khiến người tiêu dùng yên tâm.

Từ đầu tháng 7, tại các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm đã có nhiều phụ huynh mua sắm. Ảnh: T.P

Ghi nhận tại các cửa hàng sách, văn phòng phẩm, quần áo đồng phục học sinh trên địa bàn tỉnh, lượng khách mua sắm đầu tháng 7 đã tăng lên rõ rệt. Khác với mọi năm thường tập trung vào tháng 8, năm nay, nhiều phụ huynh chuyển hướng mua sớm, mua dần để chủ động hơn trong chi tiêu.

Chị Nguyễn Thị Hà (phường Vinh Hưng) chia sẻ: “Tôi tranh thủ mua đồ dùng học tập và sách cho con sớm, nhà sách còn vắng nên dễ chọn. Mua trước từng phần cũng giúp giảm áp lực tài chính hơn là dồn tất cả vào một đợt”.

Việc chủ động mua sắm sớm không chỉ giúp giảm áp lực chi phí đầu năm học mà còn giúp học sinh, phụ huynh có lựa chọn phù hợp. Ảnh: T.P

Đối với mặt hàng quần áo đồng phục học sinh, nhiều cơ sở kinh doanh tại các phường Thành Vinh, Vinh Phú… cho biết, lượng khách cũng tăng đều đặn từ đầu tháng. Các trường học năm nay không thay đổi nhiều về mẫu mã, thiết kế quần áo đồng phục nên việc mua sắm dễ dàng hơn. Giá bán phổ biến dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/bộ tùy mẫu mã và kích cỡ, không có sự điều chỉnh tăng so với năm học trước.

Các shop đồng phục học sinh cũng đông người mua sắm. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Thị Hằng - chủ một cơ sở kinh doanh quần áo đồng phục học sinh trên đường Nguyễn Trãi (phường Vinh Phú) cho biết: “Chúng tôi vẫn giữ nguyên giá cũ để hỗ trợ phụ huynh. Mẫu mã không thay đổi nhiều, có thêm một số kiểu mới như áo polo, váy caro, áo khoác nhẹ, phù hợp với hoạt động ngoại khóa và thời tiết”.

Điểm đáng chú ý là hiện nay, các trường học không còn bắt buộc phụ huynh phải mua quần áo đồng phục tại nơi chỉ định. Phụ huynh có thể lựa chọn may hoặc mua tại cơ sở uy tín, miễn là đúng quy định về mẫu mã, màu sắc. Điều này tạo sự linh hoạt, thoải mái hơn trong quá trình mua sắm.

Các cửa hàng đã chuẩn bị nguồn quần áo đồng phục dồi dào, đa dạng để phục vụ nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Thị Lan (phường Thành Vinh) cho biết: “Tôi đặt may quần áo đồng phục cho con theo mẫu trường gửi. Vải mát, mềm, con mặc dễ chịu. Do may đo phải mất thời gian chờ lấy nên tôi đặt may sớm”.

Cùng với quần áo đồng phục, sách giáo khoa là mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm trong mùa tựu trường. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong bối cảnh cả nước thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ đã chỉ đạo các trường tiếp tục sử dụng chương trình, sách giáo khoa hiện hành trong năm học 2025-2026.

Sách giáo khoa cũ được nhiều người lựa chọn để tiết kiệm chi phí. Ảnh: T.P

Một số môn học chịu ảnh hưởng địa giới như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục địa phương sẽ được giáo viên linh hoạt điều chỉnh ngữ liệu, chủ đề phù hợp thực tế. Các nhà xuất bản đã cam kết không thay đổi sách giáo khoa. Nếu có điều chỉnh phát sinh, phụ huynh sẽ được hoàn tiền hoặc đổi sách. Điều này giúp giải tỏa tâm lý lo lắng của nhiều phụ huynh.

Bên cạnh đó, các trường đã chủ động gửi danh mục các đầu sách để phụ huynh mua sắm, do đó, thị trường sách giáo khoa tại Nghệ An ghi nhận sức mua ổn định ngay từ đầu mùa.

Giá sách giáo khoa không tăng, được chiết khấu 8-15% cùng nhiều quà tặng đi kèm tạo điều kiện cho học sinh, phụ huynh mua sắm sớm. Ảnh: T.P

Anh Đậu Đình Quang - phụ huynh có con gái sắp vào lớp 4 chia sẻ: “Mọi năm tôi hay mua sách giáo khoa sớm để con làm quen với chương trình, nhưng năm nay ban đầu cũng phân vân vì chưa rõ sách giáo khoa có thay đổi không. Khi nhà trường thông báo giữ nguyên, tôi yên tâm mua đủ bộ. Riêng môn Địa lý nếu có bổ sung, chỉnh lý thì sẽ mua sau”.

Cùng với sách mới, sách giáo khoa cũ cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn để tiết kiệm chi phí. Theo đó, sách giáo khoa đủ bộ từ lớp 1 đến lớp 12, giá chỉ bằng 30-40% sách mới, được phân loại kỹ, bọc cẩn thận, đảm bảo chất lượng.

Việc nhiều trường gửi sớm danh mục sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho phụ huynh cũng là yếu tố quan trọng giúp thị trường sôi động sớm. Các nhà sách chủ động triển khai các chương trình chiết khấu, tặng quà kèm sách, tạo thêm động lực tiêu dùng trong thời điểm đầu vụ.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã chỉ đạo các trường tiếp tục sử dụng chương trình, sách giáo khoa hiện hành trong năm học 2025 - 2026. Chỉ bổ sung, chỉnh lý một số môn học có ảnh hưởng. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Khánh Chi - chủ một tiệm sách ở xã Đại Đồng (thuộc huyện Thanh Chương cũ) cho biết: “Giá sách giáo khoa năm nay ổn định, được chiết khấu từ 8-15% tùy từng loại sách. Bên cạnh đó, có nhiều nhà sách có chương trình ưu đãi như tặng đồ dùng học tập, tặng phiếu mua hàng… tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, phụ huynh mua sắm”.