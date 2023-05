Giá thép chững, thêm doanh nghiệp thép báo lỗ lớn; Xăng dầu tiếp tục trượt dốc

(Baonghean.vn) - Thông tin thị trường hôm nay, giá thép chững, thêm doanh nghiệp thép báo lỗ lớn; Trong khi đó, giá xăng dầu tiếp tục trượt dốc, thị trường thế giới ghi nhận mức giảm mạnh...

Giá thép chững, thêm doanh nghiệp thép báo lỗ lớn

Giá thép hôm nay (3/5) ghi nhận giá thép chững lại trên sàn giao dịch. Giá thép trong nước đi ngang. Thép Nam Kim (NKG) lỗ hơn 49,27 tỷ đồng trong quý I. CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG - sàn HOSE) mới công bố BCTC quý I/2023 và ghi nhận lỗ sau thuế hơn 49,27 tỷ đồng.

Giá thép hôm nay ghi nhận nhiều thương hiệu thông báo giảm tiếp giá thép xây dựng từ 50 đồng/kg - 450 đồng/kg. Đây đã là phiên giảm thứ 4 liên tiếp tính từ 8/4 đến nay.

Hiện giá thép xây dựng xoay quanh mức 14.720 đồng/kg - 15.660 đồng/kg (tùy từng thương hiệu và chủng loại thép).

Trước đó, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cũng đã có dự báo giá thép trong nước sẽ còn giảm tiếp.

Về nguyên nhân giảm giá thép, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, do nhu cầu thép toàn cầu sụt giảm, nhất là ở các khu vực Mỹ, EU và Trung Quốc chưa thấy tín hiệu kiểm soát được lạm phát, trong khi nhu cầu tiêu thụ thép trong nước sụt giảm mạnh khiến doanh nghiệp sản xuất phải hạ giá bán để đẩy nhanh hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, giá các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép cũng đang có xu hướng giảm.

Theo VSA, hầu hết hoạt động sản xuất thời gian qua của doanh nghiệp gặp khó khăn, cán cân cung - cầu ngành thép hiện tại vẫn chưa thực sự có thay đổi nhiều. Tình trạng khó khăn của thị trường có thể tiếp tục kéo dài về cuối năm.

Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Tiếp tục trượt dốc

Giá xăng dầu hôm nay (3/5), thị trường thế giới ghi nhận mức giảm mạnh khiến dầu Brent lùi xuống sâu dưới mức 77 USD.

Giá dầu thế giới vào sáng ngày (3/5) theo giờ Việt Nam như sau: Giá dầu thô WTI giảm 2,83 USD, xuống mức 72,93 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm 2,48 USD, xuống mức 76,62 USD/thùng.

Giá dầu giảm do dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc và khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần này.

Cả 2 điểm chuẩn đã giảm hơn 1 USD trong phiên trước đó.

Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm hướng đi của thị trường từ các đợt tăng lãi suất dự kiến của các ngân hàng trung ương nhằm chống lạm phát, điều có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu năng lượng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 3/5 được áp dụng theo phiên điều hành ngày 21/4 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương:

Cụ thể, giá xăng RON95 giảm 610 đồng/lít, giá bán là 23.630 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 490 đồng/lít, giá bán là 22.680 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu có loại giảm, có loại tăng. Cụ thể, dầu diesel là 19.390 đồng một lít, giảm 750 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 19.480 đồng, giảm 250 đồng, dầu mazut tăng 650 đồng, có giá mới là 15.840 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập 300 đồng mỗi lít với xăng E5, RON 95, dầu DO và dầu hoả. Riêng dầu mazut không trích lập cũng không chi sử dụng.

Do kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, lần điều chỉnh giá xăng dầu ở lần tiếp theo sẽ rơi vào ngày 4/5/2023.

Giá heo hơi đi ngang ngày thứ 4 liên tiếp

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo hơi tại tỉnh Hưng Yên đang neo ở ngưỡng cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang. 52.000 đồng/kg là mức giá heo hơi được ghi nhận tại các địa phương gồm Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận mức giá 53.000 đồng/kg.

Cùng chung xu hướng thị trường với khu vực miền Bắc, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới và dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại 2 tỉnh Bình Định và Lâm Đồng. Ở chiều ngược lại, heo hơi tại tỉnh Quảng Bình đang được thu mua với giá 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Thấp hơn một giá, thương lái tại Quảng Nam và Quảng Ngãi đang cùng thu mua heo hơi ở cùng mức 53.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại có giá đi ngang là 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay cũng đứng yên theo xu hướng chung của thị trường và dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Cụ thể, mức giá heo hơi thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại TP.Hồ Chí Minh. Ở chiều ngược lại, mức giá heo hơi cao nhất khu vực hiện đang được ghi nhận tại Vũng Tàu là 54.000 đồng/kg. Thấp hơn một giá, các tỉnh Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu và Trà Vinh cùng ghi nhận mức giá heo hơi 53.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì thu mua heo hơi ở mức 52.000 đồng/kg.

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục hành chính gồm: Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu và miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Cục Chăn nuôi tiếp tục thực hiện 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 4 thủ tục hành chính: Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu; Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước; Thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung (bao gồm: Thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu; thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước); Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung (bao gồm: Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu; công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước). Hiện nay, 4 thủ tục hành chính này đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thị trường lúa gạo chậm lại vào cuối vụ thu hoạch

Giá lúa gạo hôm nay (3/5) tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, các giao dịch chậm lại. Thị trường lúa gạo chậm do vào cuối vụ thu hoạch.

Theo đó, tại kho An Giang, giá lúa duy trì ổn định. Cụ thể, lúa OM 18 đang được thương lái thu mua ở mức 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa nếp tươi An Giang 6.000 - 6.200 đồng/kg; nếp tươi Long An 6.600 - 6.800 đồng/kg; Đài Thơm 8 đang được thương lái thu mua ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa IR 504 đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg; Nàng hoa 9 ở mức 6.400 - 6.600 đồng/kg; OM 5451 duy trì ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 6.600 - 6.800 đồng/kg; Nếp khô Long An 9.000 - 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 - 8.600 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm duy trì ổn định. Theo đó, giá gạo nguyên liệu ở mức 9.700 đồng/kg. Tương tự, giá gạo thành phẩm cũng đi ngang ở mức 10.800 - 10.900 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR 504 duy trì ổn định ở mức 9.300 đồng/kg; cám khô tăng dao động quanh mốc 7.350 - 7.450 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh. Theo đó, gạo thường còn 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; nếp ruột 16.000 - 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 22.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 - 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 - 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Thị trường lúa gạo trong nước tiếp tục đi ngang do đang trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Các giao dịch tạm ngưng. Đến cuối tháng 4, tỉnh Kiên Giang đã gieo sạ khoảng 111.740 ha, đạt 40% kế hoạch lúa hè thu. Ngành nông nghiệp tỉnh đã có khuyến cáo cơ cấu giống cho sản xuất vụ lúa hè thu. Tỉnh dự kiến hoàn thành xuống giống vụ lúa hè thu vào trung tuần tháng 6/2023.

Các công ty, doanh nghiệp tổ chức sản xuất cánh đồng lớn gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm với nông dân khoảng 71.700 ha trong sản xuất vụ lúa hè thu này.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam dao động khoảng 483 - 487 USD/tấn; gạo Jasmine ở mức 553-557 USD/tấn.