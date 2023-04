Giá thép giảm mạnh trên sàn giao dịch; Nhu cầu cao từ Trung Quốc, giá gạo tiếp tục tăng 100 đồng/kg

(Baonghean.vn) - Giá thép giảm mạnh trên sàn giao dịch, vàng quay đầu giảm mạnh; Trong khi đó, nhu cầu cao từ Trung Quốc, giá gạo tiếp tục tăng 100 đồng/kg, là những thông tin về tình hình thị trường hôm nay.

* Giá thép giảm mạnh trên sàn giao dịch

Giá thép hôm nay (5/4) ghi nhận giảm 97 Nhân dân tệ/tấn trên sàn giao dịch. Giá thép trong nước dự báo sẽ quay đầu giảm trong quý II/2023.

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 97 Nhân dân tệ xuống mức 3.987 Nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm 32 Nhân dân tệ, xuống mức 3.956 Nhân dân tệ/tấn.

Trong báo cáo triển vọng cổ phiếu ngành thép vừa cập nhật, Chứng khoán KBSV nhấn mạnh, nhu cầu tiêu thụ thép tiếp tục suy giảm trong quý 1/2023 và dự báo sẽ đi ngang trong quý 2/2023.

Sản lượng tiêu thụ trong 2 tháng đầu năm 2023 suy giảm so với cùng kỳ, trong đó thép xây dựng giảm 28%.

KBSV đánh giá, việc ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP về quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ là một động lực để thúc đẩy sự hồi phục của thị trường bất động sản, tuy nhiên, trong ngắn hạn doanh nghiệp vẫn sẽ gặp khó khăn về dòng tiền dưới tác động của nợ vay, vốn huy động từ trái phiếu, cũng như nhu cầu sụt giảm. Do đó, sản lượng tiêu thụ của ngành thép vẫn sẽ duy trì ở mức thấp trong quý II/2023.

Tại thị trường nội địa, giá thép được điều chỉnh tăng 6 lần trong quý I/2023 nhằm đảm bảo chi phí giá vốn hàng bán. Cụ thể, giá thép ước tính tăng 10% so với quý 4/2022, song song với đó, giá quặng sắt tăng 23%, giá than cốc tăng 10%, thép phế liệu tăng 31%, phôi thép tăng 11%.

KBSV dự báo giá bán và giá nguyên, vật liệu sẽ giảm dần từ giờ tới cuối năm khi nguồn cung khôi phục. Giá nguyên, vật liệu sẽ hạ trong các quý tới đây nhờ các quốc giá xuất khẩu nguyên, vật liệu thép lớn như Brazil, Australia có thể sẽ cần hạ giá bán để đảm bảo thu hút khách hàng khi nhu cầu tiêu thụ lớn tại Trung Quốc cũng sẽ suy giảm để phục vụ mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, doanh nghiệp tại Mỹ cũng có kế hoạch khởi động lại các nhà lò cao để phục vụ cho nhu cầu của thị trường với sự thiếu hụt nguồn cung ghi nhận trong quý I/2023. Do đó, giá thép trên thị trường quốc tế cũng sẽ có sự suy giảm trong các quý tới đây trong bối cảnh nguồn cung được khôi phục nhưng sản lượng tiêu thụ ở mức thấp khi nhu cầu về bất động sản tại trường Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng.

Biên lãi gộp của các doanh nghiệp thép sẽ được cải thiện so với quý IV/2022. Các doanh nghiệp thép Việt Nam tại thời điểm hiện tại cũng đã kiểm soát hàng tồn kho về mức thấp, do đó, cũng sẽ có thể kiểm soát biên lợi nhuận gộp trong thời gian tới tốt hơn so với giai đoạn của quý IV/2022.

* Giá vàng quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay (5/4): Ngược chiều với giá vàng trong nước, vàng thế giới hôm nay tăng phi mã, vượt mốc 2.000 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay (5/4), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), quay đầu giảm 150 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,40 - 67,00 triệu đồng/lượng, giảm 150 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC 66,40- 67,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,40 - 66,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 55,13 - 56,08 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới lúc 22h tối qua ở mức 2.017,3 USD/ounce, tăng 32,92 USD tương đương 1,66 % so với phiên giao dịch trước.

* Nhu cầu cao từ Trung Quốc, giá gạo tiếp tục tăng 100 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại đồng bằng sông Cửu Long tăng 100 đồng/kg với gạo thành phẩm. Thị trường giao dịch sôi động nhờ nhu cầu cao từ Trung Quốc.

Theo đó, tại kho An Giang, giá lúa nếp tươi An Giang ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg; Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 6.400 - 6.600 đồng/kg; OM 18 còn 6.400 - 6.500 đồng/kg; Nàng hoa 9 còn 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 504 6.100 - 6.300 đồng/kg; nếp tươi Long An ở mức 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa OM 5451 6.200 - 6.400 đồng/kg; Nếp khô Long An 9.000 - 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 - 8.600 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, hôm nay giá gạo thành phẩm tiếp tục điều chỉnh tăng. Theo đó, giá gạo thành phẩm tăng 100 đồng/kg lên mức 10.300 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu ổn định ở mức 9.100 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR 504 ổn định ở mức 9.100 đồng/kg; cám khô giảm 100 đồng/kg xuống còn 7.400 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh. Theo đó, gạo thường còn 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; nếp ruột 16.000 - 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 22.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 - 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 - 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay gạo nguyên liệu về nhiều, nhu cầu mua nhiều. Lúa và gạo Japonica tiếp tục giao dịch sôi động, hút hàng, giá tăng.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng mạnh. Theo đó, gạo 5% tấm đang ở mức 468 USD/tấn; gạo 25% tấm duy trì ở mức 448 USD/tấn.

Theo ông Đỗ Hà Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nhu cầu nhập khẩu gạo của thị trường Trung Quốc vẫn đang tốt và đang tạo điều kiện để thương nhân tăng nhập khẩu gạo nếp và gạo ST. Năm 2023 được dự báo tiếp tục là năm thắng lợi nữa của ngành gạo, có thể giá gạo xuất khẩu năm nay sẽ tăng 10% nhưng lượng gạo chắc chắn sẽ giảm so với năm trước và đạt tối đa khoảng 6,5 triệu tấn.