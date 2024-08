Thị trường Giá tiêu hôm nay 15/8/2024: Tiếp đà tăng mạnh Giá tiêu hôm nay 15/8/2024 trong khoảng 139,000-140,000 đồng/kg, tăng mạnh từ 1,500 đến 2,000 đồng so với hôm qua, giá mua cao nhất tại Đắk Nông, Gia Lai và Đắk Lắk là 140,000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 140,000 đồng/kg tăng mạnh 1,500 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 140,000 đồng/kg tăng mạnh 2,000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 140,000 đồng/kg tăng mạnh 1,500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng nhẹ 1,500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 139,500 đồng/kg, tăng 1,500 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 139,000 đồng/kg tăng 1,500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 140,000 +2,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 139,500 +1,500 Đắk Lắk 140,000 +1,500 Bình Phước 139,000 +1,500 Đắk Nông 140,000 +1,500

Như vậy, giá tiêu hôm nay 15/8, tăng mạnh từ 1,500 - 2,000 đồng/kg tại một số địa phương ở vùng trồng trọng điểm, ghi nhận mức giá cao nhất 140,000 đồng, dao động ở vùng giá 139,000 – 140,000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.424 USD/tấn (tăng 1,72%), giá tiêu trắng Muntok đạt 8.741 USD/tấn (tăng 1,73%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil tăng lên mức 6.175 USD/tấn (tăng 1,22%). Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mốc cao giao dịch ở 5.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.500 USD/tấn.

Sự sụt giảm mạnh nguồn cung hạt tiêu từ Việt Nam đã gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến giá tiêu thế giới. Trong quý II năm 2024, giá hạt tiêu đen tại Việt Nam đã chứng kiến mức tăng vọt lên đến 93% so với đầu năm, và tăng gấp 2.3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng giá của hạt tiêu không dừng lại, tiếp tục tăng trong tháng 7 do nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế.

Các chuyên gia nhận định rằng, sự thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu toàn cầu, cùng với việc chi phí vận chuyển tăng nhanh và tình trạng tắc nghẽn tại các cảng ở châu Á đã làm tăng giá hạt tiêu tại các thị trường nhập khẩu, dẫn đến sự tăng giá trong trung và dài hạn.