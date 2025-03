Thị trường Giá tiêu hôm nay 16/3/2025: Giảm mạnh đồng loạt Giá tiêu hôm nay 16/3 trong nước nằm ở mức 158,000 - 159,000 đồng/kg. Giá tiêu giảm mạnh đồng loạt từ 1500 đến 2000 đồng/kg so với hôm qua. Sản lượng hồ tiêu năm 2025 cũng có nguy cơ sụt giảm.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 159,000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Nông giá tiêu ở mức 159,000 đồng/kg. Giảm mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 158,000 đồng/kg. Giảm 1500 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk mức giá tiêu là 159,000 đồng/kg. Giảm mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Bình Phước và Đồng Nai giá tiêu hôm nay ở mức 158,000 đồng/kg. Giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 158,000 đồng/kg. Giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 158,000 đồng/kg.

Gia Lai đang bước vào mùa khô với thời tiết nắng nóng gay gắt. Thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đang gấp rút thu hoạch hồ tiêu để kịp kết thúc mùa vụ, chuẩn bị chăm sóc cây cho vụ mùa tiếp theo.

Nhiều hộ dân cho biết năng suất hồ tiêu năm nay cao hơn so với mọi năm. Cùng với đó, giá tiêu tăng gấp đôi năm trước, đạt mức cao nhất trong nhiều năm, mang lại niềm vui lớn cho người trồng tiêu.

Trước đà tăng giá mạnh của hồ tiêu, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo nông dân không nên mở rộng diện tích trồng một cách tự phát, tránh rơi vào tình trạng cung vượt cầu như những năm trước. Thay vào đó, canh tác bền vững là giải pháp quan trọng, trong đó việc áp dụng mô hình hữu cơ, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và ổn định thị trường.

Theo ông Phan Đình Thắm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ia Grai, nông dân cần liên kết với doanh nghiệp và hợp tác xã để đảm bảo đầu ra ổn định, tránh rủi ro được mùa mất giá. Đồng thời, việc ứng dụng kỹ thuật mới, sử dụng phân bón hữu cơ và tiết kiệm nước tưới sẽ giúp cây tiêu phát triển bền vững hơn.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 16/3 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,265 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày hôm qua đạt 10,252 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,900 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,800 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang so với hôm qua đạt 12,300 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 7,000 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7,200 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam đi ngang so với hôm qua đạt 10,000 USD/tấn.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam nhận định, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn ổn định, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu. Với lượng tồn kho thấp và sản lượng giảm, giá tiêu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá hồ tiêu hiện duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu ổn định từ thị trường Mỹ và châu Âu, giúp người trồng tiêu thu được lợi nhuận lớn.

Tuy nhiên, nhiều nông dân có xu hướng tích trữ tiêu chờ giá tăng, khiến nguyên liệu trở nên khan hiếm. Điều này đã đẩy các doanh nghiệp chế biến vào tình thế khó khăn, buộc họ phải sử dụng hàng tồn kho để đảm bảo các hợp đồng xuất khẩu đã ký. Thậm chí, giá tiêu tại vườn đôi lúc còn cao hơn giá nguyên liệu tại các nhà xuất khẩu, gây áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh.

Việt Nam hiện có hơn 110.000 ha trồng hồ tiêu, với năng suất trung bình 26 tạ/ha, gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, dự báo sản lượng hồ tiêu niên vụ 2024 - 2025 chỉ đạt khoảng 172.000 tấn, giảm 2% so với năm trước và 47% so với vụ 2018 - 2019. Nguyên nhân chính là diện tích trồng tiêu thu hẹp và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Brazil, Indonesia, Ấn Độ.

Trên bình diện toàn cầu, sản lượng hồ tiêu năm 2025 cũng có nguy cơ sụt giảm do thời tiết bất lợi tại Ấn Độ, làm ảnh hưởng đến nguồn cung và có thể tiếp tục đẩy giá tiêu lên cao trong thời gian tới.