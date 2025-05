Thị trường Giá tiêu hôm nay 16/5/2025: Tăng giảm trái chiều Giá tiêu hôm nay 16/5 trong nước nằm ở mức 151,000 - 152,000 đồng/kg. Giá tiêu tăng giảm trái chiều từ 500 đến 1000 đồng/kg so với hôm qua. Chuyên gia dự đoán giá tiêu có thể tăng nhẹ từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6/2025

Giá tiêu hôm nay ngày 16/5/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tăng giảm trái chiều so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151,000 đồng/kg đến 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 151,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 151,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước giảm 500 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 16/5 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 15/5 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,252 USD/tấn (tăng 0,19%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,983 USD/tấn (tăng 0,2%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này ổn định so với hôm qua đạt 11,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,700 USD/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, dựa trên các yếu tố cung - cầu, nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán giá tiêu có thể tăng nhẹ từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6/2025.

Nguyên nhân là do các doanh nghiệp đang hoàn tất các hợp đồng giao hàng cho quý II. Bên cạnh đó, một số thị trường như châu Âu và Trung Đông đang đẩy mạnh nhập khẩu để phục vụ các dịp lễ và mùa du lịch.

Giá tiêu thế giới cũng có khả năng phục hồi nếu nguồn cung từ Brazil gặp bất lợi do thời tiết. Tuy nhiên, mức tăng dự kiến không lớn, chỉ khoảng từ 500 đến 1000 đồng/kg và còn phụ thuộc nhiều vào tỷ giá và chi phí logistics.

Trên thị trường quốc tế, từ đầu tháng 5/2025 đến nay, giá hạt tiêu biến động theo từng quốc gia. Giá tiêu tại Indonesia tăng, trong khi giá tại Việt Nam, Brazil và Malaysia giảm so với đầu tháng 4. Riêng Brazil hiện giữ mức giá ổn định.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2025, Việt Nam xuất khẩu 26,430 tấn hạt tiêu với trị giá 184,14 triệu USD, tăng hơn 31% cả về lượng và trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2024, sản lượng tăng 0,7% nhưng giá trị tăng mạnh 58,3%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 73,650 tấn tiêu, thu về 508,36 triệu USD. Dù sản lượng giảm 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị lại tăng 44,4%, phản ánh xu hướng giá xuất khẩu đang cao hơn đáng kể.

Trong tháng 4, giá tiêu xuất khẩu trung bình đạt 6,968 USD/tấn, giảm nhẹ 0,5% so với tháng 3 nhưng tăng tới 57,1% so với tháng 4 năm trước. Trung bình trong 4 tháng đầu năm, giá xuất khẩu đạt 6,903 USD/tấn, tăng mạnh 62,7% so với cùng kỳ 2024.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam với 17,800 tấn trong 4 tháng, nhưng giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số thị trường khác cũng ghi nhận mức giảm như UAE giảm 16,5%, Hà Lan giảm 46%, Philippines giảm 25%.

Ngược lại, xuất khẩu tiêu sang Đức và Anh tăng mạnh. Đức tăng 21%, còn Anh tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy dấu hiệu tích cực tại một số thị trường châu Âu.