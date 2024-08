Thị trường Giá tiêu hôm nay 23/8/2024: Tăng ngày thứ 5, chạm mốc 145,000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 23/8/2024 trong khoảng 144,000-145,000 đồng/kg, tăng mạnh từ 1,000 đến 2,000 so với hôm qua. Việt Nam hiện còn khoảng 30% tồn kho hồ tiêu.

Giá tiêu trong nước ngày 23/8/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 145,000 đồng/kg tăng nhẹ 1,000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 144,000 đồng/kg, tăng 2,000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 145,000 đồng/kg tăng nhẹ 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng từ 1,000 đến 2,000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 144,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 144,000 đồng/kg tăng 2,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 23/8/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 145,000 +1,000 Gia Lai 144,000 +2,000 Đắk Nông 145,000 +1,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 144,000 +1,000 Bình Phước 144,000 +2,000 Đồng Nai 144,000 +1,000

Như vậy, giá tiêu hôm nay tăng ngày thứ 5 liên tiếp, mức tăng đồng loạt 5,000 - 6,000 đồng/kg, đưa giá lên mức cao mới 145,000 đồng/kg tại khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông.

Trong nửa đầu tháng 8/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 10.006 tấn hồ tiêu, thu được 59,59 triệu USD. Tính đến ngày 15/8/2024, tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam là 173.372 tấn, với tổng giá trị là 820,16 triệu USD.

Do sự khan hiếm nguồn cung cấp hồ tiêu cả trong nước và quốc tế, giá hồ tiêu dự kiến sẽ ổn định ở mức cao, giúp tăng giá trị xuất khẩu mặc dù số lượng xuất khẩu có giảm.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.537 USD/tấn (tăng 0,16%), giá tiêu trắng Muntok đạt 8.874 USD/tấn (tăng 0,15%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil tăng lên mức 6.300 USD/tấn (tăng 2,02%). Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mốc cao giao dịch ở 5.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.500 USD/tấn.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết giá hồ tiêu có thể sẽ tăng do nhu cầu cao trên thế giới và nguồn cung bị hạn chế. Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong năm nay đã tăng mạnh, dự kiến đạt doanh thu 1 tỷ USD.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, công ty Phúc Sinh giữ vững 8% thị phần toàn cầu, với Hoa Kỳ là thị trường chính. Ngành hồ tiêu đang phát triển, với tổng lượng xuất khẩu tăng 40% và giá xuất khẩu trung bình tăng gấp đôi so với năm trước.

Việt Nam hiện còn khoảng 30% tồn kho hồ tiêu, khoảng 50.000 - 55.000 tấn. VPSA dự đoán sản lượng hồ tiêu năm sau sẽ ngang bằng hoặc cao hơn năm 2024, mặc dù lượng tồn kho trong dân ít và tình trạng sâu bệnh vẫn còn nhưng không quá nghiêm trọng.