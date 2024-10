Thị trường Giá tiêu hôm nay 28/10/2024: Dự đoán tuần này tiếp tục giảm Giá tiêu hôm nay 28/10/2024 trong khoảng 144,000 - 145,500 đồng/kg, giá tiêu hôm nay giảm mạnh từ 500 đến 1,000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Triển vọng thị trường tiêu tuần này khá tiêu cực.

Giá tiêu trong nước ngày 28/10/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 145,500 đồng/kg, giảm 1,000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 144,000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với cuối tuần trước. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 145,500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm mạnh 1,000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 145,000 đồng/kg, giảm 1,000 đồng/kg so với cuối tuần trước; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 144,000 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với cuối tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 145,500 -1,000 Gia Lai 144,000 -500 Đắk Nông 145,500 -1,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 145,000 -1,000 Bình Phước 144,000 -1,000 Đồng Nai 145,000 -1,000

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, vụ hồ tiêu năm 2024 sẽ bắt đầu trong 2 tháng tới tại Đắk Nông, khu vực trọng điểm của mặt hàng này. Tuy nhiên, mưa lũ tháng 7 vừa qua và hiện tượng El Nino dự kiến xảy ra cuối năm có thể ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch, làm giảm sản lượng năm 2024 so với năm 2023.

Trong quý 3, thị trường hồ tiêu nội địa không có biến động lớn. Giá giảm nhẹ vào tháng 7, sau đó tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9, nhưng lại giảm giữa tháng 10. Hiện giá hồ tiêu bình quân khoảng 70.000 đồng/kg, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2024 sẽ giảm do sản lượng từ các nước sản xuất giảm, nhưng mức giảm này thấp hơn so với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Ngoại trừ Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ ở nhiều quốc gia có thể sụt giảm do khủng hoảng kinh tế từ xung đột ở Đông Âu và cuộc chiến tại Israel, điều này có thể ảnh hưởng đến giá cả và sức mua trong thời gian tới.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.724 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 9.205 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.400 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay ổn định ở mức cao, giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.500 USD/tấn.

Thị trường tiêu đen đang chịu áp lực giảm giá do các công ty nông nghiệp, đại lý và các bên trung gian tích cực bán ra. Hành động này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thanh khoản, khi người bán cần huy động vốn để đầu tư vào cà phê, hiện đang trong mùa thu hoạch.

Việc Brazil và Indonesia cũng vào vụ thu hoạch trong khi nhu cầu thế giới không tăng mạnh, cùng với việc Trung Quốc giảm mua vào, đã góp phần làm giảm giá tiêu.

Dù có áp lực giảm, tồn kho tiêu trong nước đang ở mức thấp giúp giá vẫn duy trì cao. Theo báo cáo của Nedspice, xuất khẩu tiêu trong quý IV của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào việc giải phóng lượng tồn kho từ lâu được nắm giữ bởi các nhà đầu tư lớn.

Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế nhận định rằng triển vọng thị trường tiêu tuần này khá tiêu cực khi không có thị trường nào ghi nhận tăng. Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục giảm trong tháng qua, trong khi giá tiêu Indonesia ổn định. Sự tăng giá của đồng USD cũng đang kìm hãm đà tăng giá tiêu ở nhiều nước.