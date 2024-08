Thị trường Giá tiêu hôm nay 29/8/2024: Quay đầu giảm 1,000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 29/8/2024 trong khoảng 143,000-144,000 đồng/kg, giá tiêu giảm nhẹ từ 500 đến 1,000 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước ngày 29/8/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 143,500 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 143,000 đồng/kg, giảm 1,000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm 1,000 đồng so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 142,000 đồng/kg, giảm nhẹ 1,000 đồng so với ngày hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 143,000 đồng/kg, giảm nhẹ 1,000 đồng so với ngày hôm qua.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 29/8/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 143,500 -1,000 Gia Lai 143,000 -500 Đắk Nông 143,000 -1,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 142,000 -1,000 Bình Phước 142,000 -1,000 Đồng Nai 142,000 -1,000

Tình hình thị trường hồ tiêu gần đây cho thấy sự chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán, ảnh hưởng đến cả người xuất khẩu và người nhập khẩu. Trong các tháng 5 và 6, giá hồ tiêu tăng vọt lên 170,000 - 180,000 đồng/kg, nhưng giá xuất khẩu lại chỉ khoảng 100,000 đồng/kg.

Doanh nghiệp phải đối mặt với việc mua vào với giá cao và bán ra với giá thấp, trong khi nhà nhập khẩu có thể bán với giá cao hơn tại thị trường nội địa. Sự suy giảm nguồn cung do thời tiết và sự chuyển đổi cây trồng của người dân, cùng với hoạt động đầu cơ, là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Đầu cơ đã gây ra biến động lớn trên thị trường, khiến nhiều người chịu lỗ nặng, với mức lỗ có thể lên tới 30,000 - 40,000 đồng/kg. Tình hình đầu cơ năm nay được mô tả là "quá khủng khiếp", ảnh hưởng đến cả các doanh nghiệp lớn hàng đầu.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.511 USD/tấn (giảm 0,83%), giá tiêu trắng Muntok đạt 8.844 USD/tấn (giảm 0,83%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil tăng lên mức 6.450 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mốc cao giao dịch ở 5.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.500 USD/tấn.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam báo cáo rằng thị trường Trung Quốc không cho thấy sự tăng trưởng trong nhu cầu mua hồ tiêu đến cuối năm nay. Mặc dù vậy, nhu cầu hạt tiêu toàn cầu đang tăng lên và Liên minh Châu Âu (EU) vẫn là thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn từ Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế biến hồ tiêu với công suất lớn, lên đến 140,000 tấn mỗi năm, điều này mở ra cơ hội cho ngành hồ tiêu phát triển mạnh mẽ.

Giá hồ tiêu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, đặc biệt là khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới, dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu và giúp giá hồ tiêu hồi phục như đầu tháng 8/2024.