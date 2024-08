Thị trường Giá tiêu hôm nay 26/8/2024: Tuần qua tăng mạnh 4,000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 26/8/2024 trong khoảng 143,000-144,000 đồng/kg. Tuần qua, giá tiêu tăng mạnh trở lại từ 3,000 đến 4,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước ngày 26/8/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 144,000 đồng/kg tăng mạnh 4,000 đồng so với tuần trước. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 143,000 đồng/kg, tăng mạnh 3,000 đồng so với tuần trước. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 144,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tăng mạnh so với tuần trước. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 143,000 đồng/kg, tăng 3,500 đồng so với tuần trước; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 143,000 đồng/kg, tăng 4,000 đồng/kg so với tuần trước.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 26/8/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 144,000 4,000 Gia Lai 143,000 3,000 Đắk Nông 144,000 4,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 143,000 3,500 Bình Phước 143,000 4,000 Đồng Nai 143,000 3,500

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dự báo sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong năm 2024 sẽ đạt 170.000 tấn. Sản lượng cà phê dự kiến cho niên vụ 2023 - 2024 là 1,5 triệu tấn, theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, cao hơn nhiều so với hồ tiêu.

Trên phạm vi toàn cầu, sản lượng hồ tiêu ước tính khoảng 465.000 tấn, trong khi đó cà phê là khoảng 10,2 triệu tấn.

Ông Hồ Trí Nhuận, Giám đốc Công ty Gohan, tại hội nghị của VPSA, bày tỏ quan điểm rằng không có sàn giao dịch hàng hoá có thể tốt hơn do cho phép nông dân, thương lái và doanh nghiệp tự quyết định giá cả.

Ông Nhuận cũng lo ngại rằng nếu có sàn giao dịch, các quỹ đầu cơ lớn có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp bằng cách đẩy giá cả lên cao.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.490 USD/tấn (tăng 0,88% tuần qua), giá tiêu trắng Muntok đạt 8.818 USD/tấn (tăng 0,88% tuần qua).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil tăng lên mức 6.300 USD/tấn (tăng 2,02% tuần qua). Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mốc cao giao dịch ở 5.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.500 USD/tấn.

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), thông báo rằng Bộ Công Thương đang xem xét ý kiến từ các doanh nghiệp liên quan đến việc thiết lập một Sàn giao dịch Hàng hoá, nơi hồ tiêu sẽ là một trong số các mặt hàng được buôn bán.

Ý tưởng về việc lập sàn giao dịch cho hạt tiêu không phải là mới, đã từng được VPSA, khi đó là Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, đề xuất vào 8 năm trước, vào tháng 5/2016.

Hiệp hội tin rằng, với việc hạt tiêu Việt Nam chiếm hơn 50% sản lượng thương mại toàn cầu trong nhiều năm, việc thành lập sàn giao dịch sẽ tăng cường khả năng phát triển thị trường và ảnh hưởng đến thương mại hạt tiêu toàn cầu.

Theo VPA, hồ tiêu có thể được bảo quản trong kho từ 2 đến 3 năm, điều này cho phép nông dân giữ hàng và chờ đợi thời điểm giá cả tốt nhất để bán, một điều hiếm khi xảy ra với các sản phẩm nông sản khác.

Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi giá tốt này lại khiến thị trường hồ tiêu trở nên không ổn định, và đây là một trong những lý do chính mà VPA muốn thành lập sàn giao dịch hạt tiêu.