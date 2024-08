Thị trường Giá tiêu hôm nay 24/8/2024: Giá tiêu đạt đỉnh ở 145,000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 24/8/2024 trong khoảng 144,000-145,000 đồng/kg, giá tiêu Bình Phước giảm mạnh 2,000 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước ngày 24/8/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 145,000 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 144,000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 145,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 144,000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 142,000 đồng/kg, giảm mạnh 2,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 24/8/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 145,000 - Gia Lai 144,000 - Đắk Nông 145,000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 144,000 - Bình Phước 142,000 -2,000 Đồng Nai 144,000 -

Hiện tại, giá tiêu trong nước đang ở mức 144,000-145,000 đồng/kg. Do giá vàng và đô la Mỹ ổn định, ít người chọn bán hạt tiêu. Năm 2024, giá nông sản như cà phê, hạt tiêu, gạo, và hạt điều tăng, mang lại niềm vui lớn cho nông dân.

Tuy nhiên, bài học rút ra là tránh sản xuất vượt quá nhu cầu để ngăn chặn những thảm kịch trong quá khứ. Điều quan trọng là phải quản lý sự tăng giá một cách khôn ngoan và tập trung vào phát triển bền vững trong ngành hồ tiêu.

VPSA hướng tới việc ổn định diện tích trồng tiêu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nông dân được khuyến nghị tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là về hóa chất, và áp dụng các phương pháp canh tác, phòng trừ sâu bệnh, chế biến, và bảo quản phù hợp với khí hậu địa phương.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.537 USD/tấn (giảm 0,78%), giá tiêu trắng Muntok đạt 8.804 USD/tấn (giảm 0,78%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil tăng lên mức 6.300 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mốc cao giao dịch ở 5.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.500 USD/tấn.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo giá cước vận tải biển quốc tế đang giảm. Trong tháng 8 năm 2024, giá cước từ châu Á đến Mỹ và châu Âu giảm 20-30%. So với tháng 9 năm 2021, giá cước đã giảm 44%.

Mỗi tuần, giá cước giảm khoảng 3-4%, cho thấy xu hướng giảm giá ổn định. Giảm giá cước vận tải là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu để mở rộng và tăng trưởng.