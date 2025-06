Thị trường Giá tiêu hôm nay 3/6/2025: Tăng nhẹ trở lại Giá tiêu hôm nay 3/6 trong nước nằm ở mức 144,000 - 146,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước tăng nhẹ trở lại từ 500 đến 1000 đồng/kg so với hôm qua. Nông dân Quảng Trị đang lo lắng vì nguy cơ thất thu

Giá tiêu hôm nay ngày 3/6/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 145,000 đồng/kg đến 147,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 145,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 145,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 146,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 146,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 145,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 3/6 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 1/6 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,428 USD/tấn (tăng 0,01%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok cũng không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,129 USD/tấn (tăng 0,04%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,650 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giảm nhẹ so với hôm qua hiện ở mức 9,100 USD/tấn (giảm 0,54%). Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua đạt 11,850 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,500 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,500 USD/tấn.

Năm nay, không khí thu hoạch hồ tiêu tại Quảng Trị không còn phấn khởi như mùa vụ 2024. Thay vào đó, nhiều nông dân đang lo lắng vì nguy cơ thất thu. Khắp các vườn tiêu trong tỉnh, cây tiêu đang nhiễm bệnh, lá vàng héo úa, sản lượng sụt giảm nghiêm trọng.

Tại xã Gio An, huyện Gio Linh, nơi có gần 77 ha hồ tiêu, trong đó hơn 57 ha đạt chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ, châu Âu và Nhật Bản sản lượng năm nay ước tính chỉ đạt khoảng 1/3 so với vụ trước. Năm 2024, năng suất đạt 1,3–1,5 tấn/ha, nhưng năm nay, nhiều diện tích có thể không thu được gì do cây chết, đậu quả kém.

Nguyên nhân chính là thời tiết bất lợi trong năm 2024. Mưa kéo dài khiến mực nước ngầm dâng cao, làm thối rễ, suy cây, giảm tỷ lệ đậu trái. Sau khi trừ chi phí phân bón, công chăm sóc, đa số hộ trồng tiêu rơi vào cảnh lỗ vốn hoặc thu nhập rất thấp.

Hồ tiêu là cây trồng chủ lực trong định hướng phát triển nông nghiệp bền vững của Quảng Trị, tập trung ở các vùng gò đồi như Gio Linh, Cam Lộ, Vĩnh Linh và Hướng Hóa. Hiện toàn tỉnh có khoảng 2.000 ha tiêu, trong đó gần 1.900 ha đang cho thu hoạch.

Ngành chức năng đang tiến hành rà soát thiệt hại và hướng dẫn người dân phục hồi vườn tiêu. Đồng thời, tỉnh cũng đang nghiên cứu giống tiêu mới có khả năng kháng bệnh tốt hơn. Sau vụ thu hoạch năm 2025, nông dân sẽ được hỗ trợ kỹ thuật cải tạo đất, chăm sóc vườn và nâng cấp hệ thống tưới tiêu để tăng khả năng thích ứng trước biến đổi thời tiết.