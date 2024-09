Thị trường Giá tiêu hôm nay 7/9/2024: Tăng mạnh trở lại, biến động khó lường Giá tiêu hôm nay 7/9/2024 trong khoảng 153,000-154,000 đồng/kg, giá tiêu lại tăng mạnh từ 3,500 đến 4,000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên.

Giá tiêu trong nước ngày 7/9/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 154,000 đồng/kg, tăng mạnh 4,000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 153,000 đồng/kg, tăng 3,500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 154,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tăng mạnh từ 3,000 đến 4,000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 154,000 đồng/kg, tăng 4,000 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 153,000 đồng/kg, tăng mạnh 3,000 đồng/kg so với hôm qua.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 7/9/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 154,000 +4,000 Gia Lai 153,000 +3,500 Đắk Nông 154,000 +4,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 154,000 +4,000 Bình Phước 153,000 +3,000 Đồng Nai 154,000 +4,000

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA) cho biết, sự cạnh tranh từ các loại cây trồng khác như sầu riêng và cà phê, cùng với hậu quả của biến đổi khí hậu, đang khiến giá hồ tiêu trở nên không ổn định. Dự báo sản lượng hồ tiêu trong vụ mùa sắp tới có thể sẽ ngang bằng hoặc nhỉnh hơn so với năm 2024.

Ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, bày tỏ quan điểm rằng có nhiều thông tin mâu thuẫn về tình hình sản xuất hồ tiêu, với một số người dự đoán giảm và một số khác dự đoán tăng.

Một số nhà vườn thông báo rằng họ không thu hoạch được hồ tiêu trong mùa vụ mới, trong khi một số khác lại kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu. Ông Bính dự đoán rằng giá hồ tiêu có thể sẽ tiếp tục tăng trong 4 năm tới do nguồn cung không được cải thiện.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.578 USD/tấn (tăng 0,75%), giá tiêu trắng Muntok đạt 8.923 USD/tấn (tăng 0,77%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 7.500 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.800 USD/tấn (tăng 3,53%); giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.900 USD/tấn (tăng 4,81%).

Giá tiêu đen Việt Nam ổn định ở mức cao, giao dịch ở 6.600 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 7.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.300 USD/tấn.

Sự biến động giá tiêu ở Việt Nam gây ra rủi ro cho cả người bán lẫn người mua.

Nông dân có thể thu lợi từ giá tiêu tăng, nhưng việc tích trữ hàng hóa với hy vọng giá còn cao hơn có thể dẫn đến thiệt hại nếu người mua tìm nguồn cung từ quốc gia khác.

Sự tăng giá đột ngột của Hồ tiêu khiến người ta lo lắng về các yếu tố không rõ ràng đằng sau sự thay đổi này, bởi vì thị trường không phải là nguyên nhân chính.