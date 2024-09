Nông nghiệp - Nông thôn Giá tiêu hôm nay 8/9/2024: Giảm 1,000 đồng/kg, biến động bất thường Giá tiêu hôm nay 8/9/2024 trong khoảng 152,000-153,000 đồng/kg, giá tiêu quay đầu giảm 1,000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên. Đây là ngày thứ tư giá tiêu biến động thất thường

Giá tiêu trong nước ngày 8/9/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 153,000 đồng/kg, giảm mạnh 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 152,000 đồng/kg, giảm 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm mạnh 1,000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 153,000 đồng/kg, giảm 1,000 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 152,000 đồng/kg, giảm 1,000 đồng/kg so với hôm qua.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 8/9/2024

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 153,000 -1,000 Gia Lai 152,000 -1,000 Đắk Nông 153,000 -1,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 153,000 -1,000 Bình Phước 152,000 -1,000 Đồng Nai 153,000 -1,000

Sau quãng thời gian duy trì ngưỡng 145.000 - 150.000 đồng/kg, nhiều bên tin rằng giá sẽ khó tăng mạnh như trước. Cho nên trong tuần ghi nhận khối lượng giao dịch lớn trên thị trường, nhiều bà con nông dân cũng tranh thủ đợt này bán ra để chốt vốn kéo giá tiêu đi xuống.

Sản lượng hồ tiêu trong nước cùng với sản lượng hồ tiêu ở các nước khác như Brazil, Indonesia được dự báo giảm trong năm nay. Và điều này sẽ tạo áp lực lên giá tiêu trong các tháng cuối năm.

Giá hồ tiêu dù có biến động bất thường nhưng vẫn trong chiều hướng đang phục hồi tăng trở lại là tín hiệu lạc quan mang đến nhiều hy vọng cho người trồng. Dự báo, giá tiêu sẽ tiếp tục biến động bất thường trong thời gian tới.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.578 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 8.923 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 7.500 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam ổn định ở mức cao, giao dịch ở 6.600 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 7.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.300 USD/tấn.

Ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, cho biết thị trường hồ tiêu năm nay không ổn định như mọi năm với nhiều biến động lớn.

Dự đoán giá hồ tiêu trong thời gian tới là khó khăn do biến động mạnh của thị trường. Có nhiều thông tin mâu thuẫn về vụ mùa hồ tiêu sắp tới, với một số người dự đoán giảm giá và người khác dự đoán tăng giá.

Một số nhà vườn báo cáo rằng vườn tiêu của họ không có trái trong mùa này, trong khi những người khác lại kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu. Thời tiết là yếu tố chính ảnh hưởng đến sản lượng hồ tiêu, dẫn đến sự không chắc chắn trong dự đoán.