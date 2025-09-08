Thị trường Giá tiêu ngày 9/8/2025: Giá tiêu Malaysia tăng mạnh Giá tiêu trong nước hôm nay 9/8 duy trì mức giá dao động từ 139,000 đến 141,000 đồng/kg. Giá tiêu Malaysia tăng mạnh tạo tâm lý tích cực cho các nhà nhập khẩu

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng lên mốc cao mới tại Đắk Nông so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 139,000 đồng/kg đến 141,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 139,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 139,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 139,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 139,000 đồng/kg.

Trong tuần đầu tháng 8/2025, thị trường hồ tiêu duy trì mức giá dao động từ 139,000 đến 141,000 đồng/kg. Biên độ giá gần như không thay đổi, cho thấy cung cầu đang được điều tiết hợp lý giữa các bên trong chuỗi sản xuất - tiêu thụ, ngay cả khi thị trường thế giới vẫn còn nhiều biến động khó lường.

Yếu tố quốc tế góp phần giữ giá trong nước ổn định là do diễn biến đi ngang của thị trường hồ tiêu toàn cầu. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen và tiêu trắng tại các quốc gia sản xuất lớn như Indonesia, Malaysia, Brazil và Việt Nam không ghi nhận biến động mạnh trong đầu tháng 8. Riêng tiêu đen Indonesia còn tăng nhẹ, tạo tâm lý tích cực cho các nhà nhập khẩu và doanh nghiệp Việt khi lên kế hoạch thu mua.

Tâm lý thị trường ổn định giúp hạn chế tình trạng đầu cơ hoặc bán tháo trong nước. Việc giá tiêu xuất khẩu duy trì ở mức ổn định khiến thương lái yên tâm hơn trong việc thu mua nguyên liệu, đảm bảo nguồn hàng phục vụ sản xuất trong thời gian tới.

Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đang phục hồi. Từ tháng 7, nhiều đơn hàng xuất khẩu cho quý cuối năm đã được ký kết, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tăng cường thu mua nguyên liệu, chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm của hoạt động chế biến và xuất khẩu.

Giá tiêu hôm nay 9/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 8/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,147 USD/tấn (tăng 0,07%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,991 USD/tấn (tăng 0,08%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tăng mạnh so với hôm qua hiện ở mức 9,200 USD/tấn (tăng 3,93%). Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này tăng mạnh so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn (tăng 6,38%).

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Trong nửa đầu năm 2025, dù vụ mùa thuận lợi, xuất khẩu tiêu của Việt Nam giảm do doanh nghiệp chủ động giữ hàng tồn kho để đối phó với biến động giá. Lượng hàng dự trữ này giúp tạo độ linh hoạt về nguồn cung trong thời gian tới và có thể góp phần bình ổn thị trường toàn cầu nếu giá cả tiếp tục biến động.

Trái ngược với Việt Nam, Brazil lại đẩy mạnh xuất khẩu trong cùng kỳ nhờ tận dụng hiệu quả chênh lệch giá quốc tế. Việc xuất khẩu tăng không phải do dư thừa hàng, mà cho thấy cách tiếp cận thương mại linh hoạt, đặc biệt trong thời điểm nguồn cung từ Việt Nam bị chậm trễ.

Một điểm đáng chú ý là trong tháng 6/2025, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh do áp lực thị trường, trong khi giá tiêu của Brazil vẫn ổn định. Điều này cho thấy nguồn cung tại Brazil không dư thừa, đồng thời nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu với loại tiêu của nước này vẫn ở mức cao.

Tình hình này cho thấy sự khác biệt rõ nét trong chiến lược xuất khẩu giữa hai quốc gia. Việt Nam chọn cách trữ hàng để ổn định thị trường và giữ giá, còn Brazil phản ứng linh hoạt hơn, xuất hàng khi giá cao để tối đa hóa lợi nhuận. Đây là hai hướng đi có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cán cân thương mại và giá tiêu toàn cầu trong thời gian tới.