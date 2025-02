Kinh tế Giá trứng, gà thịt giảm sâu, người chăn nuôi Nghệ An thua lỗ Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá trứng và gà thịt trên thị trường giảm mạnh. Người chăn nuôi đang gồng mình gánh lỗ...

Nhiều trại gà đang chịu lỗ hàng ngày vì không xuất chuồng được. Ảnh: T.P

Trang trại gà của anh Đặng Xuân Tự (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) có quy mô 12.000 con gà thịt. Nếu như trước Tết, giá gà còn ở mức 55.000 đồng/kg, một mức giá khá thấp, khiến người chăn nuôi chỉ hòa vốn, thì từ ra Giêng đến nay, giá gà thịt giảm mạnh, nay chỉ còn 45.000 đồng/kg. Theo đó, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, giá gà đã giảm gần 10.000 đồng/kg.

Anh Tự cho biết: “12.000 con gà đã đến kỳ xuất chuồng lại gặp phải đợt giá thấp, tiêu thụ chậm. Trung bình mỗi con gà trại thua lỗ 5.000 đồng, tính ra lứa gà này tôi lỗ khoảng 60 triệu đồng”.

Theo tính toán, mỗi con gà, người nuôi chịu lỗ từ 5.000 - 10.000 đồng, trại quy mô càng lớn thì lỗ càng nhiều. Ảnh: T.P

Luôn duy trì tổng đàn hàng vạn con, lựa chọn chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, cho ăn thảo dược, sâu can xi để nâng chất lượng thịt gà, do đó, mỗi khi xuất chuồng, trại gà của anh Trần Tú (xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương) được các thương lái săn đón, việc tiêu thụ khá dễ dàng. Thế nhưng, lứa gà này, từ trong Tết đến nay, vẫn chưa thể tiêu thụ hết.

Anh Tú cho biết: “Giá gà của trang trại chúng tôi luôn cao hơn giá thị trường từ 3-5 giá do gà ngon, sạch và rất dễ tiêu thụ. Thế nhưng, hiện nay, dù đã hạ giá song việc tiêu thụ cũng rất chậm. Mỗi lần, thương lái chỉ mua 100-200 con”.

Giá chạm đáy nhưng sức tiêu thụ khá chậm. Ảnh: T.P

Theo tính toán của các hộ chăn nuôi, bình quân mỗi kg gà thịt (thời gian nuôi 3,5 - 4 tháng) chi phí sản xuất mỗi kg gà đã hết khoảng 52.000 - 53.000 đồng. Với giá bán như hiện nay, các hộ nuôi gà đang gặp khó khăn, đối mặt với thua lỗ.

“Gà đến lứa không xuất bán được, khiến người nuôi phải tiếp tục nuôi giữ trong chuồng, phát sinh chi phí thức ăn, nhân công và đối mặt với tình trạng gà ốm, chết do thời tiết. Càng kéo dài thời gian xuất đàn thì càng lỗ nặng. Nhưng cũng không biết làm thế nào để “cắt lỗ” do thị trường từ Bắc vào Nam đều chung tình cảnh này”, anh Tú cho hay.

Trứng gà cũng giảm sâu, chỉ còn 1.500 đồng/quả. Ảnh: T.P

Không chỉ giá gà thịt xuống thấp mà giá trứng gà cũng “chạm đáy” và khó tiêu thụ. Với quy mô 17.000 con gà mái đẻ, mỗi ngày, gia đình anh Trần Văn Sơn ở xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) thu về 13.000 trứng. Thời điểm trước Tết, giá trứng dao động ở mức 2.300-2.500 đồng/quả, nay giá trứng giảm xuống còn 1.500 đồng/quả. “Tính ra, chi phí trang trại bỏ ra để có 1 quả trứng thương phẩm là 1.900 đồng. Với mức giá hiện nay, mỗi quả trứng trang trại chịu lỗ 400 đồng, tính ra, mỗi ngày chúng tôi gánh lỗ trên 5 triệu đồng”.

Với quy mô nhỏ hơn, chỉ 3.000 gà đẻ nhưng bà Nguyễn Thị Bốn ở xã Diễn Trung (Diễn Châu) cũng lâm vào khó khăn khi trứng giá rẻ, tồn kho nhiều. “Trứng khó bảo quản, thị trường tiêu thụ chậm trong khi gà vẫn đẻ đều đặn mỗi ngày. Lo nhất là tồn kho, hư hỏng, lỗ vốn”, bà Bốn thở dài.

Tại các chợ dân sinh, gà thịt tiêu thụ chậm do sau Tết nhu cầu thực phẩm giảm. Ảnh: T.P

Theo lý giải, sở dĩ hiện tại giá trứng giảm là do thời điểm này, nhu cầu thực phẩm giảm mạnh, sản xuất cho mùa Tết kết thúc, việc cung cấp cho các công ty, doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, bếp ăn tập thể giảm nhập hàng. Bên cạnh đó, nhu cầu trên thị trường cũng giảm do thời điểm nghỉ Tết kéo dài. Trong khi đó, gia cầm vẫn đẻ trứng đều đặn nên lượng trứng tồn đọng và giảm giá.

Bên cạnh đó, nguyên nhân chính vẫn là do hiện nay, tình trạng “cung vượt cầu” dẫn đến ế ẩm kéo dài. Mặt khác, hiện việc nhập khẩu chính ngạch cũng như gia cầm, trứng gia cầm nhập lậu tăng mạnh kéo giá xuống thấp.

“Phải mất thời gian nữa, vào khoảng tháng Tư thì giá trứng mới ổn định và tăng lên. Hiện tại, người dân cần cân đối đàn, giảm đàn. Đồng thời, phối trộn, tận dụng thức ăn sẵn có để giảm chi phí chăn nuôi, chờ thị trường khởi sắc”, ông Đậu Ngọc Hòa - Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi xã Diễn Trung (Diễn Châu) cho biết.

Nhiều trại gà đang trống chuồng vì người dân chưa dám vào đàn, tăng đàn. Ảnh: T.P

Do thị trường ế ẩm, khó tiêu thụ, giá gà thịt và trứng gia cầm giảm mạnh nên hiện nay, người dân chưa dám tăng đàn, tái đàn.