Thị trường Giá vàng chiều nay 12/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 12/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ có một tuần liên tục có kỷ lục mới. Giá vàng thế giới hai lần bứt phá qua mốc lịch sử 4000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 12/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 12/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng liên tiếp trong tuần lên các mốc cao mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối ngày 5/10 tuần trước

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. Trong 2 ngày qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 15h00 ngày 12/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 12/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 12/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,8 142,8

+4200 +4200 Tập đoàn DOJI

140,8 142,8

+4200 +4200 Mi Hồng

141,8 142,8

+4200 +4200 PNJ

140,8

142,8

+4200 +4200 Bảo Tín Minh Châu

140,8

142,8

+4200 +4200

Phú Quý 140 142,8

+4000 +4200 Vàng ACB 141,8 142,8 +1300 +300

1. DOJI - Cập nhật: 12/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 140,800 142,800 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 136,800 139,800 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 136,000 139,000 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 135,700 138,700 Nguyên liệu 99.99 135,500 137,500 Nguyên liệu 99.9 135,200 137,200

2. PNJ - Cập nhật: 12/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 140,800 142,800 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136,800 139,800 Vàng Kim Bảo 999.9 136,800 139,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136,800 139,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 136,800 139,800 Vàng nữ trang 999.9 135,000 138,000 Vàng nữ trang 999 134,860 137,860 Vàng nữ trang 9920 134,000 137,000 Vàng nữ trang 99 133,720 136,720 Vàng 916 (22K) 123,510 126,510 Vàng 750 (18K) 96,150 103,650 Vàng 680 (16.3K) 86,490 93,990 Vàng 650 (15.6K) 82,350 89,850 Vàng 610 (14.6K) 76,830 84,330 Vàng 585 (14K) 73,380 80,880 Vàng 416 (10K) 50,060 57,560 Vàng 375 (9K) 44,400 51,900 Vàng 333 (8K) 38,190 45,690

3. SJC - Cập nhật: 12/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140,800 142,800 Vàng SJC 5 chỉ 140,800 142,820 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140,800 142,830 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136,800 139,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136,800 139,600 Nữ trang 99,99% 134,500 137,500 Nữ trang 99% 131,638 136,138 Nữ trang 68% 86,159 93,659 Nữ trang 41,7% 49,993 57,493

Giá vàng thế giới chiều nay 12/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 12/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4012,81 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 128 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,2 triệu đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng thế giới trải qua những diễn biến đặc biệt sôi động khi giá hai lần vượt qua ngưỡng lịch sử 4.000 USD/ounce. Đây là một trong những tuần giao dịch ấn tượng nhất kể từ đầu năm 2025.

Giá vàng thế giới kết thúc tuần với mức tăng 3,3%, chủ yếu nhờ dòng tiền đổ vào các tài sản an toàn. Các nhà đầu tư tìm đến vàng như giải pháp bảo vệ tài sản trước những rủi ro gia tăng từ mặt trận địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Phiên giao dịch ngày 10/10 trở thành tâm điểm đặc biệt khi giá vàng biến động mạnh ngay sau những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng từ các yếu tố chính trị đến thị trường kim loại quý.

Nhiều tổ chức tài chính uy tín đang điều chỉnh dự báo giá vàng theo hướng tích cực. UBS và Goldman Sachs đưa ra kịch bản giá vàng có thể hướng đến vùng 4.500-5.000 USD/ounce trong năm tới. Kịch bản này dựa trên dòng tiền tiếp tục chảy vào các quỹ ETF vàng cùng hoạt động mua vào kiên định từ các ngân hàng trung ương.

Theo Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất, một nửa số chuyên gia trên Phố Wall từ kỳ vọng tăng giá đã chuyển sang quan điểm trung lập. Các nhà đầu tư cá nhân cũng giảm bớt sự lạc quan về đà tăng trong tuần tới.

Trong tuần này, 17 chuyên gia đã tham gia khảo sát. Cụ thể, 8 chuyên gia (chiếm 47%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. 2 người (12%) cho rằng giá sẽ giảm. 7 chuyên gia (41%) còn lại, kỳ vọng vàng sẽ di chuyển trong một biên độ hẹp và ổn định.

Mặc dù có sự thận trọng từ giới chuyên gia, tâm lý nhà đầu tư cá nhân vẫn khá tích cực. Trong tổng số 295 phiếu từ cuộc thăm dò trực tuyến, 202 nhà đầu tư (69%) kỳ vọng giá vàng tăng. 52 người (18%) dự đoán giá vàng giảm, và 41 nhà đầu tư (14%) còn lại cho rằng thị trường sẽ đi ngang.