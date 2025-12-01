Giá vàng chiều nay 12/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 12/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ có một tuần liên tục có kỷ lục mới. Giá vàng thế giới hai lần bứt phá qua mốc lịch sử 4000 USD/ounce.
Giá vàng trong nước chiều nay 12/10/2025
Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 12/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng liên tiếp trong tuần lên các mốc cao mới. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt tuần trước.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối ngày 5/10 tuần trước
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. Trong 2 ngày qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.
Tính đến 15h00 ngày 12/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.
Bảng giá vàng chiều nay 12/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 12/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|140,8
|142,8
|+4200
|+4200
|Tập đoàn DOJI
|140,8
|142,8
|+4200
|+4200
|Mi Hồng
|141,8
|142,8
|+4200
|+4200
|PNJ
|140,8
|142,8
|+4200
|+4200
|Bảo Tín Minh Châu
|140,8
|142,8
|+4200
|+4200
|Phú Quý
|140
|142,8
|+4000
|+4200
|Vàng ACB
|141,8
|142,8
|+1300
|+300
|1. DOJI - Cập nhật: 12/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|140,800
|142,800
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|136,800
|139,800
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|136,000
|139,000
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|135,700
|138,700
|Nguyên liệu 99.99
|135,500
|137,500
|Nguyên liệu 99.9
|135,200
|137,200
|2. PNJ - Cập nhật: 12/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|140,800
|142,800
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|136,800
|139,800
|Vàng Kim Bảo 999.9
|136,800
|139,800
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|136,800
|139,800
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|136,800
|139,800
|Vàng nữ trang 999.9
|135,000
|138,000
|Vàng nữ trang 999
|134,860
|137,860
|Vàng nữ trang 9920
|134,000
|137,000
|Vàng nữ trang 99
|133,720
|136,720
|Vàng 916 (22K)
|123,510
|126,510
|Vàng 750 (18K)
|96,150
|103,650
|Vàng 680 (16.3K)
|86,490
|93,990
|Vàng 650 (15.6K)
|82,350
|89,850
|Vàng 610 (14.6K)
|76,830
|84,330
|Vàng 585 (14K)
|73,380
|80,880
|Vàng 416 (10K)
|50,060
|57,560
|Vàng 375 (9K)
|44,400
|51,900
|Vàng 333 (8K)
|38,190
|45,690
|3. SJC - Cập nhật: 12/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|140,800
|142,800
|Vàng SJC 5 chỉ
|140,800
|142,820
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|140,800
|142,830
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|136,800
|139,500
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|136,800
|139,600
|Nữ trang 99,99%
|134,500
|137,500
|Nữ trang 99%
|131,638
|136,138
|Nữ trang 68%
|86,159
|93,659
|Nữ trang 41,7%
|49,993
|57,493
Giá vàng thế giới chiều nay 12/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 12/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4012,81 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 128 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,2 triệu đồng/lượng.
Tuần này, giá vàng thế giới trải qua những diễn biến đặc biệt sôi động khi giá hai lần vượt qua ngưỡng lịch sử 4.000 USD/ounce. Đây là một trong những tuần giao dịch ấn tượng nhất kể từ đầu năm 2025.
Giá vàng thế giới kết thúc tuần với mức tăng 3,3%, chủ yếu nhờ dòng tiền đổ vào các tài sản an toàn. Các nhà đầu tư tìm đến vàng như giải pháp bảo vệ tài sản trước những rủi ro gia tăng từ mặt trận địa chính trị và kinh tế toàn cầu.
Phiên giao dịch ngày 10/10 trở thành tâm điểm đặc biệt khi giá vàng biến động mạnh ngay sau những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng từ các yếu tố chính trị đến thị trường kim loại quý.
Nhiều tổ chức tài chính uy tín đang điều chỉnh dự báo giá vàng theo hướng tích cực. UBS và Goldman Sachs đưa ra kịch bản giá vàng có thể hướng đến vùng 4.500-5.000 USD/ounce trong năm tới. Kịch bản này dựa trên dòng tiền tiếp tục chảy vào các quỹ ETF vàng cùng hoạt động mua vào kiên định từ các ngân hàng trung ương.
Theo Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất, một nửa số chuyên gia trên Phố Wall từ kỳ vọng tăng giá đã chuyển sang quan điểm trung lập. Các nhà đầu tư cá nhân cũng giảm bớt sự lạc quan về đà tăng trong tuần tới.
Trong tuần này, 17 chuyên gia đã tham gia khảo sát. Cụ thể, 8 chuyên gia (chiếm 47%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. 2 người (12%) cho rằng giá sẽ giảm. 7 chuyên gia (41%) còn lại, kỳ vọng vàng sẽ di chuyển trong một biên độ hẹp và ổn định.
Mặc dù có sự thận trọng từ giới chuyên gia, tâm lý nhà đầu tư cá nhân vẫn khá tích cực. Trong tổng số 295 phiếu từ cuộc thăm dò trực tuyến, 202 nhà đầu tư (69%) kỳ vọng giá vàng tăng. 52 người (18%) dự đoán giá vàng giảm, và 41 nhà đầu tư (14%) còn lại cho rằng thị trường sẽ đi ngang.