Thị trường

Giá vàng chiều nay 13/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn13/10/2025 16:15

Giá vàng chiều nay 13/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng mạnh. Giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá lên sát đỉnh 4100 USD/ounce

Giá vàng trong nước chiều nay 13/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 13/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng đến 1,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,1 - 144,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,3 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng chiều nay 13/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 16h30 ngày 13/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 13/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 13/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
142,1144,1
+1300+1300
Tập đoàn DOJI
142,1144,1
+1300+1300
Mi Hồng
143,1144,1
+1300+1300
PNJ
142,1
144,1
+1300+1300
Bảo Tín Minh Châu
142,1
144,1
+1300+1300
Phú Quý141,3144,1
+1300+1300
Vàng ACB143,1144,1+1300+1300
1. DOJI - Cập nhật: 13/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ142,100 ▲1300K144,100 ▲1300K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)139,000 ▲2200K142,000 ▲2200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ139,000 ▲3000K141,800 ▲2800K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ138,700 ▲3000K141,500 ▲2800K
Nguyên liệu 99.99139,500 ▲4000K140,500 ▲3000K
Nguyên liệu 99.9139,200 ▲4000K140,200 ▲3000K
2. PNJ - Cập nhật: 13/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9142,100 ▲1300K144,100 ▲1300K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9138,500 ▲1700K141,500 ▲1700K
Vàng Kim Bảo 999.9138,500 ▲1700K141,500 ▲1700K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9138,500 ▲1700K141,500 ▲1700K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng138,500 ▲1700K141,500 ▲1700K
Vàng nữ trang 999.9136,500 ▲1500K139,500 ▲1500K
Vàng nữ trang 999136,360 ▲1500K139,360 ▲1500K
Vàng nữ trang 9920135,480 ▲1480K138,480 ▲1480K
Vàng nữ trang 99135,210 ▲1490K138,210 ▲1490K
Vàng 916 (22K)124,880 ▲1370K127,880 ▲1370K
Vàng 750 (18K)97,280 ▲1130K104,780 ▲1130K
Vàng 680 (16.3K)87,510 ▲1020K95,010 ▲1020K
Vàng 650 (15.6K)83,330 ▲980K90,830 ▲980K
Vàng 610 (14.6K)77,750 ▲920K85,250 ▲920K
Vàng 585 (14K)74,260 ▲880K81,760 ▲880K
Vàng 416 (10K)50,680 ▲620K58,180 ▲620K
Vàng 375 (9K)44,960 ▲560K52,460 ▲560K
Vàng 333 (8K)38,690 ▲500K46,190 ▲500K
3. SJC - Cập nhật: 13/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142,100 ▲1300K144,100 ▲1300K
Vàng SJC 5 chỉ142,100 ▲1300K144,120 ▲1300K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ142,100 ▲1300K144,130 ▲1300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ138,500 ▲1700K141,200 ▲1700K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ138,500 ▲1700K141,300 ▲1700K
Nữ trang 99,99%136,700 ▲2200K139,700 ▲2200K
Nữ trang 99%133,816 ▲2178K138,316 ▲2178K
Nữ trang 68%87,655 ▲1496K95,155 ▲1496K
Nữ trang 41,7%50,910 ▲917K58,410 ▲917K

Giá vàng thế giới chiều nay 13/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 13/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4073,74 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 62,36 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,367 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-13-2025_03_52_pm.jpg

Theo các chuyên gia, có nhiều lý do khiến giá vàng thế giới tăng cao và sớm chạm mốc 4100 USD/ounce.

Những lý do chính bao gồm tình hình chính trị và cuộc chiến thuế quan kéo dài, nỗi lo suy thoái kinh tế, nợ công của Mỹ tăng mạnh và sự tin tưởng vào đồng đô la Mỹ đang giảm sút.

Sau một đợt tăng mạnh, thị trường thường có xu hướng điều chỉnh giảm. Giá vàng có khả năng giảm khoảng 10%, kéo giá trở lại mức 3600 USD/ounce. Điều này đã từng xảy ra trong lịch sử khi thị trường vàng chứng kiến những đợt giảm giá nhanh chóng.

Theo số liệu từ Gold Price, việc giá vàng tăng đang mang lại lợi nhuận đáng kể cho những nhà đầu tư. Cụ thể, những người mua và nắm giữ vàng trong vòng một tháng qua đã lãi 337 USD/ounce, tương đương khoảng 10,8 triệu đồng/lượng.

