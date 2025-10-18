Thứ Bảy, 18/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng chiều nay 18/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn18/10/2025 16:00

Giá vàng chiều nay 18/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB giảm mạnh 2 triệu đồng, giá vàng nhẫn BTMC giữ mức 159 triệu đồng, vàng thế giới giảm mạnh chốt lời.

Giá vàng trong nước chiều nay 18/10/2025

Cập nhật lúc 16h00 chiều nay 18/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 2 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng chiều nay 18/10: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 16h00 ngày 18/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 18/10/2025 mới nhất như sau:

153

Giá vàng chiều nay
Ngày 18/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
149,5151
-2000-2000
Tập đoàn DOJI
149,5151
-2000-2000
Mi Hồng
150151-2000-2000
PNJ
149,5
151
-2000-2000
Bảo Tín Minh Châu
150,5
151
-2000-2000
Phú Quý149151
-2000-2000
Vàng ACB150151-2000-2000
1. DOJI - Cập nhật: 18/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ149,500 ▼2000K151,000 ▼2000K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)149,500 ▼1100K150,900 ▼1200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ149,300 ▼1200K150,800 ▼1100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ149,000 ▼1200K150,500 ▼1100K
Nguyên liệu 99.99149,500 ▼1000K150,000 ▼1500K
Nguyên liệu 99.9149,200 ▼1000K149,700 ▼1500K
2. PNJ - Cập nhật: 18/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9149,000 ▼3000K151,000 ▼2000K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9148,000 ▼3000K151,000 ▼2000K
Vàng Kim Bảo 999.9148,000 ▼3000K151,000 ▼2000K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9148,000 ▼3000K151,000 ▼2000K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng148,000 ▼2500K151,000 ▼2000K
Vàng nữ trang 999.9147,800 ▼2100K150,800 ▼2100K
Vàng nữ trang 999147,650 ▼2100K150,650 ▼2100K
Vàng nữ trang 9920146,690 ▼2100K149,690 ▼2100K
Vàng nữ trang 99146,390 ▼2080K149,390 ▼2080K
Vàng 916 (22K)135,230 ▼1930K138,230 ▼1930K
Vàng 750 (18K)105,750 ▼1580K113,250 ▼1580K
Vàng 680 (16.3K)95,190 ▼1430K102,690 ▼1430K
Vàng 650 (15.6K)90,670 ▼1370K98,170 ▼1370K
Vàng 610 (14.6K)84,640 ▼1280K92,140 ▼1280K
Vàng 585 (14K)80,870 ▼1230K88,370 ▼1230K
Vàng 416 (10K)55,380 ▼880K62,880 ▼880K
Vàng 375 (9K)49,200 ▼790K56,700 ▼790K
Vàng 333 (8K)42,410 ▼700K49,910 ▼700K
3. SJC - Cập nhật: 18/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG149,500 ▼2000K151,000 ▼2000K
Vàng SJC 5 chỉ149,500 ▼2000K151,020 ▼2000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ149,500 ▼2000K151,030 ▼2000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ148,000 ▼2000K150,200 ▼2000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ148,000 ▼2000K150,300 ▼2000K
Nữ trang 99,99%145,700 ▼2000K148,700 ▼2000K
Nữ trang 99%142,727 ▼1980K147,227 ▼1980K
Nữ trang 68%93,776 ▼1360K101,276 ▼1360K
Nữ trang 41,7%54,664 ▼834K62,164 ▼834K

Giá vàng thế giới chiều nay 18/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 18/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4246,4 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 112,62 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 16,1 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-18-2025_03_16_pm.png

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh vào ngày cuối tuần, nhưng người mua vàng dài hạn vẫn an tâm về giá trị tài sản của mình. Bất chấp những phiên điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng chung của vàng vẫn là đi lên, mang lại lợi nhuận đáng kể cho những ai đã mua vàng và nắm giữ trong thời gian qua.

Theo dữ liệu từ Gold Price, người mua vàng nếu mua và nắm giữ trong vòng 1 tháng, nhà đầu tư đã lãi khoảng 646 USD/ounce, tương đương 20,7 triệu đồng/lượng.

Những ai mua vàng và giữ trong 6 tháng qua còn có mức lãi ấn tượng hơn, lên đến 975 USD/ounce, tương đương 31,3 triệu đồng/lượng. Những con số này cho thấy mua vàng không chỉ giúp bảo toàn tài sản mà còn mang lại hiệu quả sinh lời vượt trội so với nhiều kênh đầu tư khác.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy rủi ro, việc mua vàng được xem là chiến lược thông minh của nhà đầu tư. Dù giá vàng có thể biến động ngắn hạn, song xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Nhiều chuyên gia tin rằng, những người mua vàng sớm sẽ tiếp tục hưởng lợi khi giá có khả năng chạm các mốc cao kỷ lục trong năm 2026.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 17/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 18/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO