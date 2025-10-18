Giá vàng chiều nay 18/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 18/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB giảm mạnh 2 triệu đồng, giá vàng nhẫn BTMC giữ mức 159 triệu đồng, vàng thế giới giảm mạnh chốt lời.
Giá vàng trong nước chiều nay 18/10/2025
Cập nhật lúc 16h00 chiều nay 18/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 2 triệu đồng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tính đến 16h00 ngày 18/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 18/10/2025 mới nhất như sau:
153
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 18/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|149,5
|151
|-2000
|-2000
|Tập đoàn DOJI
|149,5
|151
|-2000
|-2000
|Mi Hồng
|150
|151
|-2000
|-2000
|PNJ
|149,5
|151
|-2000
|-2000
|Bảo Tín Minh Châu
|150,5
|151
|-2000
|-2000
|Phú Quý
|149
|151
|-2000
|-2000
|Vàng ACB
|150
|151
|-2000
|-2000
|1. DOJI - Cập nhật: 18/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|149,500 ▼2000K
|151,000 ▼2000K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|149,500 ▼1100K
|150,900 ▼1200K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|149,300 ▼1200K
|150,800 ▼1100K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|149,000 ▼1200K
|150,500 ▼1100K
|Nguyên liệu 99.99
|149,500 ▼1000K
|150,000 ▼1500K
|Nguyên liệu 99.9
|149,200 ▼1000K
|149,700 ▼1500K
|2. PNJ - Cập nhật: 18/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|149,000 ▼3000K
|151,000 ▼2000K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|148,000 ▼3000K
|151,000 ▼2000K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|148,000 ▼3000K
|151,000 ▼2000K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|148,000 ▼3000K
|151,000 ▼2000K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|148,000 ▼2500K
|151,000 ▼2000K
|Vàng nữ trang 999.9
|147,800 ▼2100K
|150,800 ▼2100K
|Vàng nữ trang 999
|147,650 ▼2100K
|150,650 ▼2100K
|Vàng nữ trang 9920
|146,690 ▼2100K
|149,690 ▼2100K
|Vàng nữ trang 99
|146,390 ▼2080K
|149,390 ▼2080K
|Vàng 916 (22K)
|135,230 ▼1930K
|138,230 ▼1930K
|Vàng 750 (18K)
|105,750 ▼1580K
|113,250 ▼1580K
|Vàng 680 (16.3K)
|95,190 ▼1430K
|102,690 ▼1430K
|Vàng 650 (15.6K)
|90,670 ▼1370K
|98,170 ▼1370K
|Vàng 610 (14.6K)
|84,640 ▼1280K
|92,140 ▼1280K
|Vàng 585 (14K)
|80,870 ▼1230K
|88,370 ▼1230K
|Vàng 416 (10K)
|55,380 ▼880K
|62,880 ▼880K
|Vàng 375 (9K)
|49,200 ▼790K
|56,700 ▼790K
|Vàng 333 (8K)
|42,410 ▼700K
|49,910 ▼700K
|3. SJC - Cập nhật: 18/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149,500 ▼2000K
|151,000 ▼2000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|149,500 ▼2000K
|151,020 ▼2000K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|149,500 ▼2000K
|151,030 ▼2000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|148,000 ▼2000K
|150,200 ▼2000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|148,000 ▼2000K
|150,300 ▼2000K
|Nữ trang 99,99%
|145,700 ▼2000K
|148,700 ▼2000K
|Nữ trang 99%
|142,727 ▼1980K
|147,227 ▼1980K
|Nữ trang 68%
|93,776 ▼1360K
|101,276 ▼1360K
|Nữ trang 41,7%
|54,664 ▼834K
|62,164 ▼834K
Giá vàng thế giới chiều nay 18/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 18/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4246,4 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 112,62 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 16,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc mạnh vào ngày cuối tuần, nhưng người mua vàng dài hạn vẫn an tâm về giá trị tài sản của mình. Bất chấp những phiên điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng chung của vàng vẫn là đi lên, mang lại lợi nhuận đáng kể cho những ai đã mua vàng và nắm giữ trong thời gian qua.
Theo dữ liệu từ Gold Price, người mua vàng nếu mua và nắm giữ trong vòng 1 tháng, nhà đầu tư đã lãi khoảng 646 USD/ounce, tương đương 20,7 triệu đồng/lượng.
Những ai mua vàng và giữ trong 6 tháng qua còn có mức lãi ấn tượng hơn, lên đến 975 USD/ounce, tương đương 31,3 triệu đồng/lượng. Những con số này cho thấy mua vàng không chỉ giúp bảo toàn tài sản mà còn mang lại hiệu quả sinh lời vượt trội so với nhiều kênh đầu tư khác.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy rủi ro, việc mua vàng được xem là chiến lược thông minh của nhà đầu tư. Dù giá vàng có thể biến động ngắn hạn, song xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Nhiều chuyên gia tin rằng, những người mua vàng sớm sẽ tiếp tục hưởng lợi khi giá có khả năng chạm các mốc cao kỷ lục trong năm 2026.