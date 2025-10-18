Thị trường Giá vàng chiều nay 18/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 18/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB giảm mạnh 2 triệu đồng, giá vàng nhẫn BTMC giữ mức 159 triệu đồng, vàng thế giới giảm mạnh chốt lời.

Giá vàng trong nước chiều nay 18/10/2025

Cập nhật lúc 16h00 chiều nay 18/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 2 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 16h00 ngày 18/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 18/10/2025 mới nhất như sau:

153

Giá vàng chiều nay

Ngày 18/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

149,5 151

-2000 -2000 Tập đoàn DOJI

149,5 151

-2000 -2000 Mi Hồng

150 151 -2000 -2000 PNJ

149,5

151

-2000 -2000 Bảo Tín Minh Châu

150,5

151

-2000 -2000

Phú Quý 149 151

-2000 -2000 Vàng ACB 150 151 -2000 -2000

1. DOJI - Cập nhật: 18/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 149,500 ▼2000K 151,000 ▼2000K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 149,500 ▼1100K 150,900 ▼1200K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 149,300 ▼1200K 150,800 ▼1100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 149,000 ▼1200K 150,500 ▼1100K Nguyên liệu 99.99 149,500 ▼1000K 150,000 ▼1500K Nguyên liệu 99.9 149,200 ▼1000K 149,700 ▼1500K

2. PNJ - Cập nhật: 18/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 149,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K Vàng Kim Bảo 999.9 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 148,000 ▼2500K 151,000 ▼2000K Vàng nữ trang 999.9 147,800 ▼2100K 150,800 ▼2100K Vàng nữ trang 999 147,650 ▼2100K 150,650 ▼2100K Vàng nữ trang 9920 146,690 ▼2100K 149,690 ▼2100K Vàng nữ trang 99 146,390 ▼2080K 149,390 ▼2080K Vàng 916 (22K) 135,230 ▼1930K 138,230 ▼1930K Vàng 750 (18K) 105,750 ▼1580K 113,250 ▼1580K Vàng 680 (16.3K) 95,190 ▼1430K 102,690 ▼1430K Vàng 650 (15.6K) 90,670 ▼1370K 98,170 ▼1370K Vàng 610 (14.6K) 84,640 ▼1280K 92,140 ▼1280K Vàng 585 (14K) 80,870 ▼1230K 88,370 ▼1230K Vàng 416 (10K) 55,380 ▼880K 62,880 ▼880K Vàng 375 (9K) 49,200 ▼790K 56,700 ▼790K Vàng 333 (8K) 42,410 ▼700K 49,910 ▼700K

3. SJC - Cập nhật: 18/10/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,500 ▼2000K 151,000 ▼2000K Vàng SJC 5 chỉ 149,500 ▼2000K 151,020 ▼2000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149,500 ▼2000K 151,030 ▼2000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 148,000 ▼2000K 150,200 ▼2000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 148,000 ▼2000K 150,300 ▼2000K Nữ trang 99,99% 145,700 ▼2000K 148,700 ▼2000K Nữ trang 99% 142,727 ▼1980K 147,227 ▼1980K Nữ trang 68% 93,776 ▼1360K 101,276 ▼1360K Nữ trang 41,7% 54,664 ▼834K 62,164 ▼834K

Giá vàng thế giới chiều nay 18/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 18/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4246,4 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 112,62 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 16,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh vào ngày cuối tuần, nhưng người mua vàng dài hạn vẫn an tâm về giá trị tài sản của mình. Bất chấp những phiên điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng chung của vàng vẫn là đi lên, mang lại lợi nhuận đáng kể cho những ai đã mua vàng và nắm giữ trong thời gian qua.

Theo dữ liệu từ Gold Price, người mua vàng nếu mua và nắm giữ trong vòng 1 tháng, nhà đầu tư đã lãi khoảng 646 USD/ounce, tương đương 20,7 triệu đồng/lượng.

Những ai mua vàng và giữ trong 6 tháng qua còn có mức lãi ấn tượng hơn, lên đến 975 USD/ounce, tương đương 31,3 triệu đồng/lượng. Những con số này cho thấy mua vàng không chỉ giúp bảo toàn tài sản mà còn mang lại hiệu quả sinh lời vượt trội so với nhiều kênh đầu tư khác.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy rủi ro, việc mua vàng được xem là chiến lược thông minh của nhà đầu tư. Dù giá vàng có thể biến động ngắn hạn, song xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Nhiều chuyên gia tin rằng, những người mua vàng sớm sẽ tiếp tục hưởng lợi khi giá có khả năng chạm các mốc cao kỷ lục trong năm 2026.