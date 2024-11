Thị trường Giá vàng chiều nay 18/11/2024: Giá vàng nhẫn 9999 cùng vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng Giá vàng chiều nay 18/11/2024: Giá vàng nhẫn 9999 bật tăng mạnh trở lại. Trong đó có vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 18/11/2024

Vào lúc 13h, ngày 18/11/2024, giá vàng thế giới tăng mạnh, gần chạm mức 2.600 USD/ounce. Điều này đã kéo theo sự biến động đáng kể trên thị trường vàng trong nước. Cụ thể, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại Việt Nam đều tăng rõ rệt, tạo nên sức hút lớn đối với nhà đầu tư và người dân.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng ở chiều mua vào, đạt mức 81 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500.000 đồng, lên 84 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng Phú Quý SJC cũng tăng 900.000 đồng ở chiều mua, đạt 81,2 triệu đồng/lượng, và giá bán ra là 84 triệu đồng/lượng, tăng thêm 500.000 đồng.

Ngoài ra, vàng DOJI tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá mua vào 81 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng, và giá bán ra là 84 triệu đồng/lượng, tăng thêm 500.000 đồng.

Vàng miếng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng có sự điều chỉnh tương tự, với giá mua vào 81,2 triệu đồng/lượng (+900.000 đồng) và giá bán ra 84 triệu đồng/lượng (+500.000 đồng).

Vàng nhẫn trơn tại đây được giao dịch ở mức 81,78 triệu đồng/lượng mua vào (+750.000 đồng) và 83,28 triệu đồng/lượng bán ra (+600.000 đồng).

Một điểm đáng chú ý là giá vàng nhẫn trong nước không chỉ tăng mạnh mà còn phản ứng nhạy bén trước xu hướng tăng của giá vàng thế giới. Điều này một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cao vào cuối năm, khi nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thường mua vàng cho các dịp lễ hội và cưới hỏi. Đây là thói quen văn hóa lâu đời, góp phần đẩy giá vàng lên mức cao nhất kể từ ngày 13/11.

Hiện tại, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp đã giảm xuống dưới 2 triệu đồng.

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho người mua, vì mức chênh lệch thấp giúp giảm rủi ro khi đầu tư vào vàng. Trong bối cảnh giá vàng vẫn đang có xu hướng tăng, những động thái này tạo niềm tin cho thị trường và các nhà đầu tư.

Hôm nay (18/11/2024) Hôm qua (17/11/2024) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC

81,000

1000 84,000

500 80,000 83,500 DOJI HN

81,000

1000 84,000

500 80,000 83,500 DOJI SG

81,000

1000 84,000

500 80,000 83,500 BTMC SJC

81,200

900 84,000

500 80,300 83,500 Phú Qúy SJC

81,200

900 84,000

500 80,300 83,500 PNJ TP.HCM

81,800

900 83,200

600 80,900 82,600 PNJ Hà Nội

81,800

900 83,200

600 80,900 82,600

Giá vàng quốc tế chiều nay 18/11/2024

Hiện tại, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.593 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá tự do (25.760 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 81,42 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn giá vàng nhẫn trong nước khoảng 2,08 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mức chênh lệch này đã giảm khoảng 300.000 đồng.

Giá vàng thế giới đang hướng tới mốc 2.600 USD/ounce, nhưng thị trường vẫn chịu áp lực từ nhiều yếu tố bất lợi. Đồng USD đang mạnh lên, cùng với những thay đổi trong chính sách kinh tế của Mỹ, làm giảm sức hút của vàng.

Khảo sát của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan bao trùm thị trường vàng. Ông Sean Lusk, chuyên gia tại Walsh Trading, nhận định rằng sự gia tăng lợi suất trái phiếu và sức mạnh của USD đang tạo áp lực lớn lên giá vàng. Ngoài ra, việc nhiều nhà đầu tư bán vàng để thu tiền mặt trước các sự kiện quan trọng, như cuộc bầu cử Mỹ, cũng góp phần làm giảm giá vàng.

Các chuyên gia tin rằng, khi giá vàng giảm sâu hơn, ngân hàng trung ương ở một số khu vực có thể quay lại mua vào để ổn định thị trường. Tuy nhiên, tình hình kinh tế ở châu Âu vẫn đang yếu kém, khiến đồng euro giảm giá và thúc đẩy việc mua USD, gây thêm áp lực lên giá vàng.

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tại Forexlive, cho rằng mặc dù giá vàng có thể ổn định hơn trong thời gian tới, sự phục hồi rõ ràng vẫn cần thêm thời gian.

Trong khi đó, ông David Morrison, nhà phân tích cấp cao tại Trade Nation, nhận định rằng biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn của vàng đang có dấu hiệu cải thiện, nhưng chưa thể khẳng định giá vàng đã chạm đáy.

Nhiều chuyên gia dự đoán, nếu các ngân hàng trung ương lớn như Trung Quốc hay châu Âu áp dụng các biện pháp kích thích kinh tế, nhu cầu vàng có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá vàng có thể vẫn biến động hoặc đi ngang nếu không có các yếu tố bất ngờ về địa chính trị.